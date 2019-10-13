В США назвали европейскую мишень № 1 для России в случае войны





Как отмечает автор статьи, экс-сотрудник Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик, город считается "основным наземным портом" для высадки американской тяжёлой техники в Европе.





При этом, по подсчётам Метрика, Бремерхафен будет несложно буквально изолировать, взяв под контроль два шлюза, через которые корабли, собственно, и попадают в порт.





"Кроме того, железнодорожная линия идёт в порт через два моста. Уничтожение этих целей сделает порт в значительной степени неработоспособным для нужд США", — сказал Метрик.









По словам автора, другие европейские порты, например в Роттердаме и Антверпене, лишь номинально более устойчивы к потенциальным точечным ударам из-за своих больших размеров.





Метрик подчёркивает, что во времена холодной войны подобные уязвимости имели гораздо меньшее значение, но после появления у России высокоточных крылатых ракет, способных преодолевать большие расстояния, ситуация изменилась.