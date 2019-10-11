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В США арестовали третьего связанного с Трампом выходца из СССР

Федеральный суд Сан-Франциско арестовал американского бизнесмена, выходца из Украинской ССР Андрея Кукушкина, обвиняющегося в нарушении правил финансирования избирательных кампаний, сообщает CBS.

OK.ru

 
По данным телеканала, бизнесмен взят под стражу до слушаний, которые должны состояться в пятницу. Позже его переведут в Нью-Йорк.
 
46-летний Кукушкин - один из четырех американских граждан, которым были предъявлены обвинения сговоре для привлечения средств бизнесмена из России на финансирование избирательных компаний в США. Другие подозреваемые - выходцы из Украинской и Белорусской ССР Лев Парнас, Игорь Фруман, а также родившийся в США Дэвид Коррейа.

Как следует из обвинительного заключения, они привлекали деньги предпринимателя с российским гражданством, чье имя не раскрывается.



По данным американской прокуратуры, Фруман и Парнас занимались незаконной деятельностью с 2018 года. Обвиняемые поддерживали связь с российским бизнесменом и привлекали его деньги еще и для проведения лоббистских компаний в интересах своего бизнеса в США. 9 октября Парнаса и Фрумана задержали.
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