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Лидером “Молодых христианских демократов” избрана Надежда Гоцак

12 и 13 октября в индустриальном парке « Вялікі Камень» проходит съезд молодежной организации оргкомитета по созданию партии БХД «Молодые христианские демократы». Съезд в рамках организации -- отчетно-выборный, в рамках страны - предвыборный.

Лидером “Молодых христианских демократов” избрана Надежда Гоцак
В съезде приняли участие руководство и члены БХД и МХД, депутат Анна Конопацкая, молодые кандидаты в депутаты, оппозиционные активисты, а также делегация из 4 человек от «Норвежской Христианской Демократии» — давнего партнера МХД. 

Приоритетным задачами организации на ближайшие годы названы: поддержка альтернативных независимых молодёжных организаций, публичность компаний, единение оппозиции вне зависимости от партийной принадлежности людей, реформы в сфере образования. 

На съезде выбрали новое руководство организации — председателем МХД стала Надежда Гоцак, которая на предстоящих парламентских выборах баллотируется в Палату представителей. Еще один кандидат БХД на парламентских выборах - Евгений Дудкин - стал заместителей, замом будет и ранее возглавлявшая Молодых христианских демократов Марина Хомич. 


— Я горжусь теми людьми, которые сейчас в этом зале. Я восхищаюсь Надеждой Гоцак, которая очень сильный и открытый человек. Я горжусь тем, чего мы уже достигли. Можно говорить красивые слова вроде «клиаристичная демократии» — это когда люди умеют слушать друг друга, но оставаясь разными могут идти к одной цели. У Молодых Белорусских Демократов получилось эти красивые слова воплотить в жизнь. В наших рядах есть совершенно разные люди и мы умеем объединяться на пользу Беларуси, - сказал сопредседатель БХД Виталий Рымашевский. 
"Белорусский партизан"
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