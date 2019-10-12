Лидером “Молодых христианских демократов” избрана Надежда Гоцак

В съезде приняли участие руководство и члены БХД и МХД, депутат Анна Конопацкая, молодые кандидаты в депутаты, оппозиционные активисты, а также делегация из 4 человек от «Норвежской Христианской Демократии» — давнего партнера МХД.





Приоритетным задачами организации на ближайшие годы названы: поддержка альтернативных независимых молодёжных организаций, публичность компаний, единение оппозиции вне зависимости от партийной принадлежности людей, реформы в сфере образования.





На съезде выбрали новое руководство организации — председателем МХД стала Надежда Гоцак, которая на предстоящих парламентских выборах баллотируется в Палату представителей. Еще один кандидат БХД на парламентских выборах - Евгений Дудкин - стал заместителей, замом будет и ранее возглавлявшая Молодых христианских демократов Марина Хомич.









— Я горжусь теми людьми, которые сейчас в этом зале. Я восхищаюсь Надеждой Гоцак, которая очень сильный и открытый человек. Я горжусь тем, чего мы уже достигли. Можно говорить красивые слова вроде «клиаристичная демократии» — это когда люди умеют слушать друг друга, но оставаясь разными могут идти к одной цели. У Молодых Белорусских Демократов получилось эти красивые слова воплотить в жизнь. В наших рядах есть совершенно разные люди и мы умеем объединяться на пользу Беларуси, - сказал сопредседатель БХД Виталий Рымашевский.







