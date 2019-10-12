"Пли!" не случится. Германия решила прекратить поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии
Правительство Германии больше не будет давать разрешения на экспорт вооружения в Турцию из-за начатой Анкарой операции «Источник мира» в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает Bild am Sonntag.
Фото: Khalil Ashawi / Reuters
Правительство Германии больше не будет давать разрешения на экспорт вооружения в Турцию из-за начатой Анкарой операции «Источник мира» в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает Bild am Sonntag.
«На фоне турецкого военного наступления в северо-восточной Сирии федеральное правительство больше не будет выдавать новые разрешения на военную продукцию, которая может быть использована Турцией в Сирии», — сказал глава немецкого МИД. Запрет пока не вступил в силу.
Маас отметил, что с 2016 года власти Германии занимают жесткую позицию в отношении экспорта оружия в Турцию, особенно после начала наступления турецких войск в районе сирийского Африна, пишет lenta.ru
Издание отмечает, что в прошлом году в Турцию было поставлено вооружений на общую сумму в 242,8 миллиона евро — это примерно треть от всего экспорта немецкой военной продукции.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте военной операции против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Турецкие войка действуют совместно с формированиями Сирийской свободной армии. 11 октября в Анкаре отчитались об уничтожении 399 террористов.
В июле США призывали Германию помочь в защите курдов, которых Турция официально считает террористами.
18:59 12/10/2019