«Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит», – заявил пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева. Так чиновник отреагировал на слова министра экономики Беларуси Максима Ермоловича, который оценил потери от налогового маневра на 800 миллионов долларов (за 2019-2020 годы).





Ни один клерк, особенно такого уровня, не имеет права выражать собственное мнение – что в России, что в Беларуси. Значит, пресс-секретарь Олег Осипов выразил мнение «коллективного политбюро» в Кремле.





Что это значит?









Перед выборов: сдать страну или покончить с союзом?

Доктор политических наук Павел Усов убежден, что эпоха лавирования для Лукашенко закончилось – пришло время делать выбор:





-Ясно сказано, что Россия не обязана компенсировать Беларуси затраты на российскую нефть. По мнению Кремля, если союзное государство существует только на бумаге и на словах, то и на компенсацию Минск не может рассчитывать. Другими словами, Россия увязывает дальнейшую финансовую и экономическую помощь в целом с процессом реализации союзной интеграции.





- “Денег нет, но вы держитесь?” Россия реализует принцип Медведева в отношении Беларуси на практике?





- Фактически Лукашенко стоит перед выбором: сдать страну или покончить с союзом раз и навсегда. Политика лавирования уже закончилась, Москва переходит в геополитическое наступление.





Тут уже другие ставки. Москва больше не намерена вкладывать в Беларусь, не имея конкретной геополитической отдачи. Вместо того, чтобы начать системные изменения, укреплять собственные экономические и социально-политические институты, которые бы могли амортизировать экономический удар Москвы, Лукашенко надеялся на чудо, тянул время, впустую заигрывал с Западом. На данный момент у него нет ничего, что могло бы сдержать экономическое давление России.









Сергей Марцелев: «За мои деньги он своих дочерей на море возит! Свинья!»

Политолог Сергей Марцелев считает, что демонстрация независимости вызовет «кішаньковыя сухоты” у официального Минска:





–Российское руководство настаивает на своем праве распоряжаться дотациями для постсоветских республик, правом увеличивать их или сокращать. Москва напоминает Минску, что она не обязана давать эти деньги, тем более, что союзник последнее время не особенно лоялен во внешней политике, в частности, тесно контактирует с Украиной.





Пока позиция беларуского режима напоминает анекдот:





Нищий просит милостыню. Проходит элегантный господин и бросает ему сразу сто долларов. Нищий в экстазе. Так продолжается несколько недель. Потом элегантный господин пропал и объявился только через месяц.





“Простите, сэр, – дрожащим голосом впервые заговорил нищий. – Вас долго не было, что случилось?”





“Ничего. Возил дочерей на море”.





Благодетель отдалился, а нищий заскрежетал зубами: “На море… За мои деньги он своих дочерей на море возит! Свинья!»





Какой сигнал посылает Кремль устами пресс-секретаря в Минск?





- Россия не жалуется на недостаток дотационных средств, но увязывает это с политической составляющей. Пока договоренности в рамках «союзного государства» успешно игнорируются Минском, пока беларуский МИД заявляет о “независимой внешней политике”, “Минск – площадка для медиации и переговоров”, реакция рассерженной РФ будет в том, чтобы бить по карману своего союзника.







