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В штаб-квартире ООН отключат свет и отопление из-за нехватки средств

В штаб-квартире ООН ограничат расход электроэнергии, работу эскалаторов и отопительных систем из-за проблем с финансами, передает РИА «Новости».

О таких мерах распорядился генсек структуры Антониу Гутерреш, пишет ru.oxu.az

Как сообщается, кризис связан с недоплатами государств в бюджет организации.

«Если быть точнее, ситуация с ликвидностью организации с точки зрения доступных наличных средств, является ужасной», — заявили в организации.

Отмечается, что данная ситуация является самым тяжелым кризисом наличности, с каким ООН сталкивалась за последние 10 лет.
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