Об этом говорится в соответствующим решении от 29 июля 2016 г № 2154. Разбираемся, где кандидаты в депутаты могут агитировать в столице и изменилась ли ситуация по сравнению с предыдущей парламентской кампанией-2016.









В Минске организовывать встречи кандидатов в депутаты Палаты представителей с избирателями разрешили в 146 помещениях. Традиционно, такими местами стали школы и другие учреждения образования. В некоторых округах для этих целей выделены библиотеки, территориальные центры социального обслуживания населения, ЖЭУ. По сравнению с 2016 годом ситуация не очень изменилась: мест для встречи с избирателями стало только на шесть больше.





Примечательно, что в решении отмечены инклюзивные помещения для людей с инвалидностью. На территории каждого избирательного округа предусмотрены помещения, оборудованные в соответствии требованиям безбарьерной среды. Всех таких помещений в Минске 54. В 2016 году их насчитывалось на 13 меньше — 41.









Массовые мероприятия с целью предвыборной агитации разрешено проводить в уведомительном порядке в любых пригодных для этих целей местах. Примечательно, что по сравнению с 2016 годом на этой парламентской кампании разрешили проводить собрания, митинги, пикетирования даже в подземных пешеходных переходах.





Как и ранее, запрещено проводить массовые мероприятия, например, на железнодорожных станциях, остановочных пунктах железнодорожного транспорта, автовокзалах и автостанциях; Октябрьской площади, площади Независимости, площади Победы, площади Государственного флага, Привокзальной площади, площади Якуба Коласа и др.









Информационные стенды для агитационных материалов претендентам на депутатский мандат можно размещать в оживленных местах города — на площадках перед магазинами, рынками, возле остановок транспорта и т. д. Всех — 276 мест. Это больше на 17 мест, чем на предыдущей парламентской избирательной кампании. Среди новых мест, например, площадка перед домом № 17 по пр. Машерова, площадка перед ТРЦ «Dana Mall» (ул. П. Мстиславца, 11) и другие.











