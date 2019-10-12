На заседании совета глав государств-участников СНГ в Ашхабаде казахстанский лидер обратил внимание на значительный потенциал взаимодействия в сфере туризма, которым обладают входящие в объединение страны. Он подчеркнул, что у каждой страны содружества есть свои уникальные рекреационные, природно-ландшафтные и исторические объекты, которые могут достойно дополнить перечень наиболее привлекательных туристических направлений мира.









"К сожалению, в национальных визовых и миграционных режимах сохраняются значительные различия. Они создают неудобства для иностранных туристов, желающих посетить сразу несколько стран СНГ. Я понимаю, конечно, это сложно, но, может быть, следует рассмотреть вопрос введения на территории СНГ единого режима под условным названием "виза содружества" по типу шенгенского соглашения", - предложил Токаев.





Такой подход, по его словам, позволил бы в разы увеличить туристический поток.

"Разумеется, нашим экспертам надо будет серьезно поработать над этим вопросом", - уточнил президент Казахстана, обращаясь к участникам саммита.



