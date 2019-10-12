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Экс-президент Колумбии: Я получил за свою жизнь больше смертных приговоров, чем любой другой колумбиец

Экс-президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос Кальдерон в интервью журналу НВрассказал, что не может чувствовать себя в безопасности на родине из-за своей борьбы с наркокартелями.



«Я, наверное, получил за свою жизнь больше смертных приговоров, чем любой другой колумбиец. Особенно много их было, когда я вплотную занялся борьбой с наркокартелями и когда был министром обороны. Это очень опасная должность в Колумбии», — рассказал он.

По словам Сантоса, ему приятно находиться в Киеве, так как, в отличие от Боготы, в украинской столице он может ходить по улицам без охранников.

Экс-президент Колумбии также отметил, что коррупция в Колумбии прежде всего связана с активностью мафиозных кланов, которые занимаются наркобизнесом.

«Мы сфокусировали работу спецслужб на борьбе с наркомафией. Нам удалось вывести из игры несколько крупных наркокартелей. Но полностью искоренить наркобизнес очень сложно. Пока на наркотики есть спрос, будет и предложение», — рассказал Сантос.


Напомним, в 2016 году экс-президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос Кальдерон получил Нобелевскую премию мира за подписание мирного договора с повстанцами ФАРК. До подписания этого договора гражданская война в стране продолжалась 52 года. Сантос заявил, что пожертвует денежный эквивалент награды жертвам гражданской войны.
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