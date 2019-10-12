Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Картина маслом! Назарбаев анонсировал выставку своих картин

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что после ухода с поста лидера республики рисует картины маслом и собирается провести их выставку. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Хабар».


По его словам, у него уже есть 30 картин, необходимые для экспозиции. «Давным-давно мечта была... Я потихоньку маслом рисую пейзажи. Наверное, выставлю. Наверное, это не шедевр, но очень просят друзья. Я говорю: закончу, выставлю, потом уже будете брать», — сказал Назарбаев.


Первый президент Казахстана отметил, что, когда бросаешь свою работу, нельзя сидеть без дела, а «надо заставлять свой мозг работать». По его словам, сегодня он читает литературу, «до которой руки не доходили». «Книг у меня много. Перечитываю Ремарка. Очень интересные жизненные у него произведения. Бальзака люблю читать, Толстого», — поделился он.


 
ca-news.org
Поделиться
Последние известия





Блоги
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru