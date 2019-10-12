Картина маслом! Назарбаев анонсировал выставку своих картин





По его словам, у него уже есть 30 картин, необходимые для экспозиции. «Давным-давно мечта была... Я потихоньку маслом рисую пейзажи. Наверное, выставлю. Наверное, это не шедевр, но очень просят друзья. Я говорю: закончу, выставлю, потом уже будете брать», — сказал Назарбаев.









Первый президент Казахстана отметил, что, когда бросаешь свою работу, нельзя сидеть без дела, а «надо заставлять свой мозг работать». По его словам, сегодня он читает литературу, «до которой руки не доходили». «Книг у меня много. Перечитываю Ремарка. Очень интересные жизненные у него произведения. Бальзака люблю читать, Толстого», — поделился он.











