От политического образования под названием СНГ уже давно ничего не ждут – не ждали и в этот раз. Тем более десять дней назад в Ереване многие из лидеров стран уже виделись – на саммите ЕАЭС, объединяющего участников более тесной интеграции.





Пожалуй, без нестандартного поведения Александра Лукашенко в Ашхабаде было бы совсем скучно. Чем он успел отметиться в столице Туркменистана?





Судя по видео, охранники главы Беларуси были самыми нервными – постоянно оглядывались, пишет gazetaby.com





Во время совместной фотосъемки глава Беларуси опять приставал к президенту Казахстана: взял его под руку, чтобы тот не сбежал и выслушал мысль Лукашенко до конца.





Проход Лукашенко с охранниками – с отметки 0.39



Позже Лукашенко захватил в свою компанию главу Таджикистана и что-то весело ему рассказывал.









Самое интересное заявление на саммите, пожалуй, также прозвучало из уст президента Беларуси. Он призвал глав государств поддержать Владимира Зеленского, которого хотят «скрутить, свергнуть».





Но Путин ответил на предложение достаточно жестко. Мнение российского президента: поддерживать надо «не конкретных людей, а проводимую ими политику».





Вместе с тем Путин заявил, что приветствует предложение Лукашенко о многосторонней декларации об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе.





Самой трудной для главы Беларуси была встреча с президентом Туркменистана. Белорусская делегация намеревалась выбить с Гурбангулы Бердымухамедова долг за строительство Гарлыкского ГОК.





Фото: president.kg





Но уговорить коллегу платить Лукашенко не смог. Вице-премьер Игорь Ляшенко заявил журналистам после встречи, что стороны до нового года выработают дорожную карту по решению проблем Гарлыкского ГОКа, сообщает БЕЛТА.





В целом, похоже, по прилету из Ашхабада похвастаться главе Беларуси будет нечем – инициативу не оценили, долг не вернули.



