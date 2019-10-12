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«Не мучайся, Сирожа». Венедиктов рассказал историю про Лукашенко

Редактор «Эха Москвы» поделился давней историей общения с белорусским президентом. Это произошло во время общения с журналистами в Казани, где Алексей Венедиктов давал мастер-класс.

«Не мучайся, Сирожа». Венедиктов рассказал историю про Лукашенко
Прежде чем начать разговор, редактор Эха обмолвился, что прилетел из Беларуси (там он участвовал в Минском форуме) и рассказал о сформировавшемся у него мнении относительно процесса объединения России и Беларуси, пишет gazetaby.com


— Я прилетел к вам из Беларуси. В глубоко закрытом режиме я встретился с нашим послом Дмитрием Мезенцевым, а потом с министром иностранных дел Беларуси. Тоже не под запись. И я вижу, как одни и те же проблемы по-разному рассматриваются Российской Федерацией и Беларусью. И у меня в голове картинка 3D получается. В этом тайна успеха, — говорит Венедиктов.

По его словам, так он формирует свое мнение относительно процесса возможного объединения России и Беларуси.

Также Венедиктов поучил журналистов, как буквально вытрясать новости из высокопоставленных особ. Одна из историй была связана с Александром Лукашенко.

— «Хвостозаносящие» вновь просят задавать любой вопрос «хоть про картошку, хоть про атомное оружие», но не задавать один вопрос — про высланного из страны российского журналиста Стрельникова, который был женат на белоруске, — рассказывает Венедиктов.

Журналист «Эха» поступил хитрее — завел разговор о разделении семей и о том, как много людей живет из других стран…

— Лукашенко поворачивается к нему и говорит фразу, которую мы помним до сих пор, хотя прошло 15 лет: «Не мучайся, Сирожа, я тебе помогу», — цитирует Венедиктов белорусского лидера с характерным акцентом. — И он говорит, и это было гениально: «Сирожа, ты меня хочешь спросить про этого негодяя Стрельникова. Никогда в жизни этот негодяй не ступит на территорию Беларуси. И вообще он даже не просил вернуться в Беларусь. Он разве хочет вернуться? А, значит, он хочет вернуться? Значит, Беларусь лучше, чем Россия? Пускай приезжает!

«Уж в мразях-то Соловьев разбирается хорошо»

Также журналистов интересовало, допустимы ли ругательства в адрес радиослушателей — в свете высказывания Владимира Соловьева, который в эфире радио «Вести ФМ» назвал татарстанца мразью.

— Ваш вопрос хитрый и лицемерный. А если бы он назвал не татарстанца, а жителя Липецка? А в «Твиттере» можно называть мразью? У меня 754 тысячи подписчиков в «Твиттере», я могу там кого-то назвать мразью? Если я могу там, почему я не могу на радио? — отозвался Венедиктов.

По его мнению, в целом называть кого-то и где-либо отвратительно.

— Мой комментарий такой: уж в мразях-то Соловьев разбирается хорошо, потому что себя он знает хорошо и меряет… Поэтому, конечно, он специалист по мразям. Все равно он на первом месте, все остальные ниже, — заявил Венедиктов.

Главред «Эха Москвы» считает правильным, что на Соловьева подали в суд за это высказывание.

— Надо подавать в суд и разорять. Не сажать за слово, а разорять. Подавать и подавать. Если бы 1 миллион 250 тысяч казанцев подали бы одновременно в суд, то ему мало бы не показалось. Дело в солидарности, — считает Алексей Алексеевич.
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