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Ничего себе самооборона: Турция ошибочно обстреляла базу спецназа США в Сирии

Вооруженные силы Турции ошибочно нанесли удар по полевой базе американского спецназа. Согласно изданию Newsweek, обстрел американских войск произошел в районе Кобани.

По некоторым данным среди раненых американские, а также французские солдаты. Согласно предварительной информации в результате обстрела погиб американский солдат, пишет belsat.eu

«Турецкие военные были полностью осведомлены, вплоть до подробных координат, о размещении американских войск, и мы с ними координировались», – заявил американский генерал Марк Милли.


В Пентагоне отмечают, что обстрелы были очень мощными. Американские военные в ответ тоже открыли огонь.

В свою очередь Турция оправдывается, что не вела обстрелов. По мнению Анкары это действия курдов, стремящихся запутать ситуацию.

Министерство вооруженных сил Турции отмечает, что «турецкие пограничные заставы подверглись минометному обстрелу с холмов, расположенных примерно в 1000 метрах к юго-западу от американского наблюдательного пункта».

«В целях самообороны по позициям террористов был открыт ответный огонь. Турция никоим образом не обстреливала американских военных», – говорится в заявлении.
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