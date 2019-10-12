По некоторым данным среди раненых американские, а также французские солдаты. Согласно предварительной информации в результате обстрела погиб американский солдат, пишет belsat.eu





«Турецкие военные были полностью осведомлены, вплоть до подробных координат, о размещении американских войск, и мы с ними координировались», – заявил американский генерал Марк Милли.









В Пентагоне отмечают, что обстрелы были очень мощными. Американские военные в ответ тоже открыли огонь.





В свою очередь Турция оправдывается, что не вела обстрелов. По мнению Анкары это действия курдов, стремящихся запутать ситуацию.





Министерство вооруженных сил Турции отмечает, что «турецкие пограничные заставы подверглись минометному обстрелу с холмов, расположенных примерно в 1000 метрах к юго-западу от американского наблюдательного пункта».





«В целях самообороны по позициям террористов был открыт ответный огонь. Турция никоим образом не обстреливала американских военных», – говорится в заявлении.



