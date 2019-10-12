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США перебрасывают в Саудовскую Аравию 3000 военнослужащих

США направляют в Саудовскую Аравию три тысячи военнослужащих, две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot и одну THAAD. Об этом сообщает Reuters.

Также США разместят в Саудовской Аравии две эскадрильи истребителей и экспедиционное авиационное крыло. Соответствующую информацию распространил Пентагон, пишет belsat.eu


О намерении США перебросить военный контингент в Саудовскую Аравию стало известно 21 сентября. Это решение Дональд Трамп принял после крупнейшего в истории нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в котором Вашингтон напрямую обвинил Иран. США сразу подчеркнули, что американские военные будут решать задачи преимущественно оборонительного характера.

В результате атаки беспилотников со взрывчаткой на месторождении Хураис и Абкаик, проведенной вечером 14 сентября, добыча нефти в Саудовской Аравии сократилось на 5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно 5% всей нефти, добываемой в мире. Ответственность за нападение на себя взяло йеменское движение хуситов, однако госсекретарь Майкл Пампео возложил ответственность за атаки на Иран.
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