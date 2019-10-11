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Заместитель главы администрации Лукашенко идет в депутаты

На Гродненщине в Лидском округе №55 выдвигается в депутаты Валерий Мицкевич – заместитель главы Администрации президента, председатель общественного объединения «Белорусский республиканский союз юристов». Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК, пишет "Белсат".

Мицкевич родился в 1964 году в Лиде. Окончил БГУ, в 90-х работал судьей, в 2001-2005 годах – министр юстиции и член ЦИК. Последние десять лет занимает должность заместителя главы администрации Лукашенко. Живет в Раубичах под Минском.


Согласно ЦИК, Мицкевич выдвигается от трудового коллектива. Ранее в СМИ не было информации об участии чиновника в парламентской кампании.

По Лидскому округу у Мицкевича 5 конкурентов: член Партии БНФ Сергей Пантус, адвокат Геннадий Тарас, директор «Ордаль-стекло» Александр Шор, мастер с «Гродно-Азота» Александр Микалута и агроном государственной инспекции Александр Панасевич.
Источник: ИИ/АА belsat.eu
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