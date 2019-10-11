Александр Класковский: Почему Лукашенко и Макей стали дерзить Кремлю

На что довольно прозрачно намекает в последнее время, пишет политический обозреватель Александр Класковский для belsat.eu





Причем интрига закручивается. Вчера Москва устами Олега Осипова, пресс-секретаря главы правительства, высмеяла попытки белорусского министра финансов Максима Ермоловича подсчитать потери бюджета Беларуси от российского налогового маневра:





«Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит».





Мол, эти якобы потери «не относятся к существующим обязательствам РФ перед республикой, в том числе финансовым».





Минск получает щелчки по носу

Короче, белорусов – и не впервые за последнее время – щелкнули по носу. Типа: это ваши проблемы, мы не при делах. Понятно, пресс-секретарь Дмитрия Медведева (который в декабре прошлого года и предъявил Минску интеграционный ультиматум) не осмелился бы на такой тон, не будь уверен, что отражает настроения самого высокого российского начальства. И де-факто это щелкнули по носу не чиновника Ермоловича, а самого Александра Лукашенко.





Да, в июле в Санкт-Петербурге белорусский президент сам предложил Владимиру Путину подписать новый интеграционный документ к 8 декабря. Но не все обратили внимание на оговорку:





«Ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока».









Под «кучей текущих проблем», которые, мол, лежат на поверхности, Лукашенко, как легко понять, имел в виду нефтегазовые, финансовые и прочие, решение которых зависит от Москвы, а затяжка весьма чувствительна для белорусской экономики.





Руководство Беларуси явно надеялось, что после того, как 6 сентября в Москве премьеры двух стран парафировали документ о дальнейшей интеграции, сдвинутся с мертвой точки важные переговоры. Прежде всего – о компенсации за тот самый налоговый маневр (который бьет по доходности белорусского экспорта нефтепродуктов), цене газа для Беларуси с 2020 года (Минск хотел бы в идеале иметь ценник Смоленской области), выдаче обещанных кредитов.





Интеграционный праздник может быть испорчен

Но не тут-то было. Москва, как видим, развязывать эти узлы не торопится да еще и насмехается. И Минску это явно не нравится. В сентябре Лукашенко уже прибегнул к легкому шантажу:





«…Если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода «Дружба», по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам?»





Затем министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в конце сентября дал дерзкое интервью российскому агентству РБК.





Во-первых, он подтвердил подозрения белорусских алармистов по поводу «углубленной интеграции», заявив, что Москва пробовала навязать предложения, «которые были абсолютно неприемлемы» (например, создать наднациональные структуры). Во-вторых, обронил как бы невзначай, что «если мы не решим сегодняшние проблемы, то говорить об углубленной интеграции не приходится». Читай: если не получим свое, то подписывать программу к красивой дате не станем.





Затем в кулуарах форума «Минского диалога» Макей абсолютно недипломатично прокомментировал публикации пророссийских телеграм-каналов, обвиняющих Минск в активной белорусизации в ущерб русскому языку:









«Абсолютно необоснованные, какие-то сумасшедшие, дурные выпады против Беларуси».





А Лукашенко на том же форуме подсыпал Кремлю перцу, заявив по поводу Донбасса:





«И не надо только после меня говорить, что это не конфликт России и Украины».





На что был вынужден сразу отреагировать ритуальным отрицанием пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.





Вдобавок белорусский президент на форуме четко вписался за молодого украинского коллегу Владимира Зеленского, с которым несколькими днями ранее демонстративно братался на встрече в Житомире. Также демонстративно Лукашенко там агитировал Зеленского за кооперацию в ракетостроении. Тем самым де-факто показывая кукиш в кармане Кремлю, который не очень-то щедр в плане снабжения белорусского союзника современным вооружением.





Троллит, но с орбиты не сорвется

Как видим, по части политического троллинга Лукашенко и сам мастак. Более того, он способен не только на вербальные колкости, но и на реальные шаги в пику Москве, когда задет за живое.





В июне 2009 года из-за молочной войны белорусский руководитель бойкотировал важный саммит ОДКБ в Москве, на котором от него ожидали подписи под соглашением о Коллективных силах оперативного реагирования. В 2014 году, добиваясь перечисления экспортных пошлин на нефтепродукты в белорусский бюджет, Лукашенко грозил не подписать договор о создании ЕАЭС. В декабре 2016 года, когда был очередной раздор по поводу нефти и газа, проигнорировал саммиты ЕАЭС и ОДКБ в Санкт-Петербурге, отодвинув подписание Таможенного кодекса ЕАЭС.





Так что и на этот раз скандал с подписанием важного для Москвы документа не исключен. Белорусский руководитель научился бить по чувствительным местам Кремля, для которого важны успехи его интеграционных проектов.





Однако демарши демаршами, а сорваться с околомосковской орбиты Лукашенко не может. В итоге и по вопросу «углубления интеграции» стороны после пикировки, вероятно, придут к компромиссу, который может оказаться бомбой замедленного действия для белорусского суверенитета.















