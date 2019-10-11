Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Путин жестко ответил на призыв Лукашенко поддержать Зеленского

Президент России считает, что поддерживать надо «не конкретных людей, а проводимую ими политику».

Ответ Владимира Путина процитировала его пресс-служба.

— Александр Григорьевич упоминал тоже о наших коллегах в Украине. Безусловно, нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира, в том числе на юго-востоке Украины. И мы, без всяких сомнений, будем это делать. Я полагаю, что нам нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира. Но в значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу, – заявил Путин.

Он привел в пример отвод сил в Петровском и Золотом:


— Что мы сейчас наблюдаем. Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: «Если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем». Армия не уходит.

По словам Путина, представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР «уже дважды или трижды давали сигнал о том, что они готовы». Однако не могут приступить к отводу сил, потому что у руководства Украины нет политической воли.

— Здесь нужно проявление политической воли, поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику, — отметил президент России.

Ранее глава Беларуси на саммите глав государств СНГ призвал поддержать действующую в Украине власть.
Источник: "Солидарность"
Поделиться
Последние известия





Блоги
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru