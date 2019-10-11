



Адреса электронной почты, имена пользователей и зашифрованные пароли были украдены с сайта под названием Hookers.nl.





Считается, что злоумышленник использовал ошибку в программном обеспечении чата сайта, найденную в прошлом месяце.





Хакер, похитивший данные, выставил их на продажу в даркнете.





Журналисты, которые видели данные с файлов, предлагаемых на продажу, заявили, что выявить пользователей сайта через их адреса электронной почты не будет сложно.













Издание NOS связалось с подозреваемым вором, который сказал, что не чувствует вины за нападение.





Обвиняемый сказал: "Я не дьявол. Дело не в том, сломается ли ваш сайт, а когда".





Хакер добавил, что несколько человек заинтересованы в приобретении данных.