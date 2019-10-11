10 октября во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский сказал, что негативно воспринял кричалки, которые звучали в Киеве во время митинга против подписания в Минске представителями украинских властей "формулы Штайнмайера", передает корреспондент издания "ГОРДОН"





Журналист спросил Зеленского, не хочет ли он извиниться за руководителя Офиса президента Андрея Богдана, который заявлял, что акции протеста против подписания "формулы Штайнмайера" были проплаченными. Кроме того, он спросил президента, не хочет ли он уволить Богдана из-за того, что он якобы негативно влияет на имидж Зеленского.





"Если мы говорим по поводу имиджа президента, я слышал, что много людей кричало мне... Какие слова? То, что кричали когда-то на Путина, и я слышал эти слова. Поэтому, когда мы с вами говорим об акции "Нет капитуляции", "Нет предательству", или просто "давайте, кто громче оскорбит президента Украины", я воспринимаю это очень негативно. Потому что меня еще никогда в жизни словом из пяти букв, начинающимся на "х" и заканчивающимся на "о", не называли, и я думаю, что в этом главный ответ", – сказал он.





Президент считает, что если все украинцы хотят остановить войну, то нужно начинать с уважения.





"Я сегодня с вами встречаюсь, с каждым из вас с самого утра, потому что я уважаю. Если вы хотите начинать со мной разговор со слова, которое начинается на "х" и заканчивается на "ло", я хотел бы, чтобы вы это сказали 73% украинцев, проголосовавших за это "х...йло". Я уверен, что большинство людей, которые там были, пришли, потому что не было коммуникации со мной, они не понимают... может, действительно кто-то от души думает, что это неправильно принимать – "формулу Штайнмайера". Но сейчас понятно, что мы приняли просто текст этой формулы, но мы знаем точно, что об этом говорят... представители, которые пришли еще что-то покричать такое обидное, как я сказал", – добавил Зеленский.





По мнению президента, журналист должен поговорить по поводу того, были ли акции проплачены или нет, лично с Богданом.









"Я уверен, что вам не давали деньги, но и я не капитулировал. И если вы кричали на меня "х...йло", я тоже хотел бы извинений… Я тоже хочу извинений от людей, которые меня так называли, чисто по-человечески, так не говорят. Я хочу увидеть человека, который это кричал, и услышать, чем он руководствовался. Я знаю точно, что Богдан сам не придумал этот пост", – сказал он.





Президент добавил, что хочет извиниться перед журналистом, но увольнять Богдана он не планирует.





1 октября члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО.





В письме на имя спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, говорится, что Украина принимает текст формулировки имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, распространенный и согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ 11 сентября.





Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации.





6 октября на Майдане Незалежности в центре Киева прошла акция протеста против подписания "формулы Штайнмайера". По информации полиции, на нее пришло 10 тыс. человек. Богдан опубликовал в Facebook скриншоты переписки о том, что участникам акции якобы обещали заплатить по 100 грн за каждый час, проведенный на митинге. Последние потребовали его отставки.



