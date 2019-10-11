Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Могилевчанин потребовал от Лукашенко лишить его избирательного права из-за нарушений на белорусских выборах

Сергей Шевченко обвинил местные избирательные комиссии в нарушении прав кандидатов.

Экс-кандидат в депутаты парламента и Могилевского городского совета депутатов Сергей Шевченко направил заявление на имя президента Александр Лукашенко с требованием приостановить его конституционное избирательное право, пишет mspring.online

Шевченко выдвигался кандидатом в депутаты Палаты представителей по Могилевскому-Ленинскому округу №84 на выборах 2016 года. Согласно данным Центризбиркома, он набрал 2,80% голосов, уступив сенатору и историку Игорю Марзалюку, директриссе СШ №27 Людмиле Здориковой и активисту Андрею Бодилеву. Все трое, в отличе от Шевченко, участвуют и в нынешней парламентской кампании.

В 2018 году Шевченко пытался попасть в депутаты Могилевского горсовета по «Лесному» округу №7, но и тут ЦИК официальным победителем назвал другого человека – преподавателя института МВД Виктора Ермакова.

Участие в избирательных кампаниях убедило Шевченко в бесчестности белорусских выборов. В письме на имя Лукашенко он заявил, что требует временной приостановки избирательного права на время парламентской кампании 2019 года с исключением из списка избирателей участка и округа.

По мнению Сергея Шевченко, ЦИК регулярно нарушает права кандидатов  в депутаты, неизвестные лица уничтожают или заклеивают агитационные материалы на стендах жилых домов. Могилевчанина возмущает, что в Беларуси отсутствует закон о документальном оформлении результатов голосования, которые бы выдавались на руки каждому кандидату.


Действующих депутатов парламента Шевченко обвинил в отсутствии отчетов об их деятельности.

Информацию о подаче заявления на имя Лукашенко опубликовала газета «Вечерний Могилев», которую Шевченко поддерживает во время судебного процесса по признанию двух материалов издания экстремистскими.

Сергей Шевченко – пенсионер, 57 лет. Почти тридцать из них он служил в различных органах МВД. Около десяти лет возглавлял оперативно-аналитический отдел Управления ГУБОПиК по Могилевской области.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru