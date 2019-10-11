Экс-кандидат в депутаты парламента и Могилевского городского совета депутатов Сергей Шевченко направил заявление на имя президента Александр Лукашенко с требованием приостановить его конституционное избирательное право, пишет mspring.online





Шевченко выдвигался кандидатом в депутаты Палаты представителей по Могилевскому-Ленинскому округу №84 на выборах 2016 года. Согласно данным Центризбиркома, он набрал 2,80% голосов, уступив сенатору и историку Игорю Марзалюку, директриссе СШ №27 Людмиле Здориковой и активисту Андрею Бодилеву. Все трое, в отличе от Шевченко, участвуют и в нынешней парламентской кампании.





В 2018 году Шевченко пытался попасть в депутаты Могилевского горсовета по «Лесному» округу №7, но и тут ЦИК официальным победителем назвал другого человека – преподавателя института МВД Виктора Ермакова.





Участие в избирательных кампаниях убедило Шевченко в бесчестности белорусских выборов. В письме на имя Лукашенко он заявил, что требует временной приостановки избирательного права на время парламентской кампании 2019 года с исключением из списка избирателей участка и округа.





По мнению Сергея Шевченко, ЦИК регулярно нарушает права кандидатов в депутаты, неизвестные лица уничтожают или заклеивают агитационные материалы на стендах жилых домов. Могилевчанина возмущает, что в Беларуси отсутствует закон о документальном оформлении результатов голосования, которые бы выдавались на руки каждому кандидату.









Действующих депутатов парламента Шевченко обвинил в отсутствии отчетов об их деятельности.





Информацию о подаче заявления на имя Лукашенко опубликовала газета «Вечерний Могилев», которую Шевченко поддерживает во время судебного процесса по признанию двух материалов издания экстремистскими.





Сергей Шевченко – пенсионер, 57 лет. Почти тридцать из них он служил в различных органах МВД. Около десяти лет возглавлял оперативно-аналитический отдел Управления ГУБОПиК по Могилевской области.