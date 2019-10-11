Глава МИД Литвы: АЭС принесет Беларуси только неприятности

Об этом он заявил Reform.by на Рижской конференции, которая в эти дни проходит в столице Латвии. Он отметил, что видит в АЭС угрозу не только для Литвы, но и для самой Беларуси.





«Наша позиция не изменилась. С самого начала мы выступаем против этого проекта, реализация которого началась в 2009 году. Сейчас станция построена – с многочисленными задержками, что является отклонением от норм и стандартов.





Мы понимаем, что каждая страна имеет свою точку зрения. Но мы пытаемся объяснить, что данный проект – не только головная боль Литвы. Это проблема региональная. Потому что мы говорим о стандартах безопасности в сфере ядерной энергетики в отношениях третьих стран.





Парадоксально, нас принудили отказаться от строительства собственной АЭС в том же 2009-м году. А сейчас в 50 километрах от нашей столицы строится другая атомная электростанция. До Вильнюса 50 километров, до Минска – 150. Это не такая уж большая разница.





Да и до Даугавпилса тоже совсем недалеко. Поэтому эта проблем должна рассматриваться не как проблема расстояний. Это прецедент. И нужно быть последовательным в этом вопросе», — считает глава литовского МИДа.









Линус Линкявичус отметил, что Литве постепенно удается найти понимание с Еврокомиссией и партнерами по ЕС в вопросе недопуска электроэнергии станции на рынок союза.





«Поэтому мы продолжим освещать всю эту историю, мы отбросим эмоции и будем использовать свои аргументы. Я рад, что Европейская Комиссия поддерживает этот взгляд. Я рад, что Польша заявила, что не планирует покупать электричество с этой станции. Это очень важно», — сказал он.





Линус Линкявичус считает, что АЭС является геополитическим проектом России, который может угрожать суверенитету Беларуси.





«И очень важно понимать, что эта АЭС – геополитический проект вовсе не Беларуси, а России, направленный на то, чтобы держать нас ближе и под контролем, в зависимости от их электросети как можно дольше. Поэтому не нужно на это смотреть как на чисто экономический проект.





Тут я всегда цитирую белорусского президента, который, кстати, неоднократно говорил о том, что ему никто не объяснил, как эта АЭС будет интегрирована в экономику Беларуси. Это о многом говорит. Экономически эта АЭС не нужна. Значит, наверное, есть другие причины.





Поэтому мы придерживаемся той же позиции, но это не значит, что не нужно разговаривать. Нужно говорить с Беларусью. Мы готовы говорить позитивно, и во время нашего президентства в Европейском Союзе шесть лет назад наши переговоры были очень эффективными.





И мы продолжим сотрудничество в экономической сфере, транспорте, экспорте… Туризм между нашими странами нарастает.





АЭС же принесет Беларуси только неприятности и даже, я боюсь, угрозу суверенитету», – сказал Линкявичус.









БелАЭС строится в Островецком районе. Недавно стало известно, что уже идет подготовка к завозу ядерного топлива на станцию. Пуск первого энергоблока пока назначен на начало 2020 года.