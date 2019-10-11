Почему Лукашенко встал на защиту Зеленского

На саммите СНГ в Туркменистане Лукашенко в очередной раз призвал поддержать новую власть в Украине:





"Недавно украинская тема звучала. Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит.





Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине".





Ранее аналогичный посыл Лукашенко отправил в адрес Европы с трибуны «Минского диалога», который прошел в Минске 7-8 октября.





Почему Лукашенко так внезапно «воспылал любовью» к президенту Украины?





Причины «Белорусскому партизану» объяснил политолог Валерий Карбалевич.





- Лукашенко разыгрывает практически беспроигрышную комбинацию: никаких минусов нет, одни плюсы.





Во-первых, сейчас в Украине против Зеленского организуется майдан или полумайдан, во всяком случае – протесты. А Лукашенко, как известно, выступает против любых майданов, где бы то ни было – то ли в Киеве, то ли в Минске, то ли в Москве, потому что считает власть сакральной, а любые протесты против нее – преступлением.





Во-вторых, поддерживая Зеленского в его продвижении "формулы Штайнмайера", Лукашенко работает на образ Беларуси и самого Лукашенко как миротворца на Донбассе. То есть, поддержка Зеленского – это поддержка мира на Донбассе, а Минск – центр урегулирования этого конфликта.





В-третьих, Лукашенко апеллирует к украинскому обществу, потому что большинство украинцев не поддерживает майдан; общество устало от войны, хочет мира и поддержало именно Зеленского, который обещал делать первые шаги на этом пути. А кроме того, Лукашенко самый известный иностранный политик в Украине, а потому пытается укрепить этот статус.





В-четвертых, поддержка Зеленского совпадает с позицией Запада, именно Запад подталкивает Зеленского принять "формулу Штайнмайера". Белорусская сторона действует в резонанс с Западом, с которым хочет разморозить отношения.





В конце концов и Россия не будет противостоять такой позиции. Москва в принципе также поддерживает "формулу Штайнмайера", хотя и трактует ее иначе, чем Киев. Позиция у Лукашенко беспроигрышная.





- Поддержка Зеленского означает для Лукашенко продвижение собственной идеи «Хельсинки-2»?





- «Хельсинки-2» более широкая инициатива, которая подразумевает урегулирование всего конфликта между Россией и Западом, конфликтов в Европе, в регионе. В данном случае мы говорим только о конфликте на Донбассе, постановка вопроса более узкая.





И опять-таки, на саммите СНГ, где Зеленский не присутствует, Лукашенко предлагает поддержать законно избранного президента. Он хочет получить некую поддержку руководителей СНГ, потому что власть – сакральная вещь, власть нельзя критиковать.





Все другие руководители СНГ, кроме Пашиняна, возможно, тоже поймут Лукашенко. И здесь беспроигрышная позиция.



