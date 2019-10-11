Валерий Мицкевич, пишет Неожиданно в списке оказался заместитель главы Администрации президента, пишет nn.by





Абсолютное большинство выдвиженцев от власти пошли на выборы путем сбора подписей, в том числе, скажем, начальник Генштаба Олег Белоконев и другие чиновники. Мицкевич же выдвинут трудовым коллективом, что подталкивает к выводу: такое решение могло приниматься в последний момент, отмечает издание.





Валерию Мицкевичу 55 лет, он сам родом из Лиды. Окончил юридический факультет БГУ. Работал судьей в Заславле. Был заместителем министра юстиции.









В Администрации президента Мицкевич работал рекордные 10 лет - с 2009 года.





В 2016 году, когда в отставку были отправлены Александр Косинец и Константин Мартынецкий, Мицкевич даже побыл исполняющим обязанности главы АП.



