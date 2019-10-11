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Что бы это значило? Замглавы Администрации президента в последний момент решил идти в депутаты

Лидская окружная комиссия №55 опубликовала данные претендентов, подавших документы на регистрацию в качестве кандидата на парламентских выборах.

Неожиданно в списке оказался заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич, пишет nn.by

Абсолютное большинство выдвиженцев от власти пошли на выборы путем сбора подписей, в том числе, скажем, начальник Генштаба Олег Белоконев и другие чиновники. Мицкевич же выдвинут трудовым коллективом, что подталкивает к выводу: такое решение могло приниматься в последний момент, отмечает издание.

Валерию Мицкевичу 55 лет, он сам родом из Лиды. Окончил юридический факультет БГУ. Работал судьей в Заславле. Был заместителем министра юстиции.


В Администрации президента Мицкевич работал рекордные 10 лет - с 2009 года. 

В 2016 году, когда в отставку были отправлены Александр Косинец и Константин Мартынецкий, Мицкевич даже побыл исполняющим обязанности главы АП. 
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