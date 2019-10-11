Алесин: Москва не допустит ракетного сотрудничества Минска и Киева

В интернет-пространстве продолжается обсуждение предложения, которое президент Александр Лукашенко сделал своему коллеге Владимиру Зеленскому 4 октября на переговорах в рамках форума регионов Украины и Беларуси в Житомире.





«Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», — сказал он.





Основной темой дискуссии является возможность выполнения украинской стороной просьбы белорусского руководства. Одни ее участники считают, что ракетостроительная отрасль Украины в нынешнем ее состоянии в принципе не способна удовлетворить амбициозные запросы Минска.





Другие, напротив, считают, что еще не все потеряно. И ссылалаются, в частности, на сообщение Defense Express, из которого следует, что Днепровское КБ «Южное», Павлоградский химический завод и несколько десятков других предприятий (всего около 50) подготовили для летных испытаний, обучения военных и реализации гособоронзаказа многофункциональный высокоточный оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Гром-2».





Впервые проект комплекса «Гром» был анонсирован на выставке «Оружие и безопасность-2015» в Киеве. Головным разработчиком системы является конструкторское бюро «Южное» (г. Днепр). Кроме того, в качестве изготовителя ракетного топлива к проекту привлечен Павлоградский химический завод.





В роли производителей компонентов систем управления/наведения и систем в целом, скорее всего, выступают «Казенное предприятие специального приборостроения «Арсенал»» и предприятие «Хартрон-Аркос».





По утверждению издания AUTO-Consulting колесное шасси для самоходной пусковой установке (СПУ) ОТРК «Гром-2» (колесная формула 10×10) было разработано ЧАО «Харьковский завод транспортного оборудования», при участии ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. А. Морозова», в рамках реализации проекта ОТРК «Гром-2».





В рамках проекта ОТРК «Гром-2» предусмотрено создание не только шасси для СПУ, но и двух других специальных колесных транспортеров: транспортно-заряжающей машины (ТЗМ) и транспортной машины для перевозки ракет (ТРМ).





Гладко было на бумаге

Конструктивной особенностью ОТРК «Гром-2» (как впрочем комплексов «Искандер-М» и «Полонез») является размещение на СПУ сразу двух одноступенчатых твердотопливных ракет типа «земля-земля» в прямоугольных транспортно-пусковых контейнерах (ТПУ).





Перед стрельбой оба контейнера должны подниматься в вертикальное положение и опираться на грунт с помощью пары квадратных опор.









Каждая ракета оснащается твердотопливным двигателем с корпусом из композиционных материалов. Ее длина — 3,74 м, масса — 3,14 т, заряд — 2735 кг взрывного вещества. В качестве топлива используется полибутадиен с кольцевыми гидроксильными группами.





Согласно имеющейся информации, двигатель ракеты имеет сопловой аппарат с электрическими системами управления вектором тяги. Управление ракетой на активном участке траектории осуществляется как за счет аэродинамических рулей, так и подвижного сопла.





Каждый такой боеприпас сможет нести боевые части (БЧ) разных типов: осколочно-фугасную, проникающую фугасную либо кассетную. Допустимая масса БЧ — 480 кг. Предполагается, что наличие нескольких разных БЧ позволит расширить круг решаемых боевых задач.





По данным гендиректора КБ «Южное» Александра Дегтярева, новый ракетный комплекс обладает следующими боевыми характеристиками:





Дальность — от 50 до 500 км.





Масса ракеты — 3,5 т





Площадь поражения одной ракетой при использовании осколочно-фугасного заряда — более 10 000 м. кв.





Площадь поражения ракеты при использовании кассетного заряда — 2-3 га.





Бортовая система управления ракеты инерциальная, дополненная системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными).





Ее полет может происходить не только по баллистической, но и аэробаллистической траектории. В отличие от баллистической, при такой траектории, ракета совершает непредсказуемые «скачки» из стороны в сторону для уклонения от ракет-перехватчиков противника.





Что должно облегчить преодоление его противоракетной обороны. По заверениям разработчиков, все ракеты ОТРК «Гром» смогут преодолевать ПВО/ПРО любой сложности. В том числе — российский «зонтик» из С-300 и С-400.





Пока они не летают

Первоначально запуск опытного образца ракеты ОТРК «Гром» должен был пройти еще зимой 2015 года. Но из-за организационных, технических, а самое главное финансовых трудностей огневые испытания ОТРК были перенесены на осень 2016 года. И они также не прошли вовремя. Сроки их вновь были перенесены.





Лишь в самом начале января 2018 года было опубликовано видео испытаний двух опытных ракетных двигателей для ОТРК «Гром-2». Которые были лишь частично успешными: первый двигатель отработал штатно, второй — разрушился. До пуска самих ракет дело так и не дошло. Правда в опубликованном видео был показан полноразмерный макет самоходной пусковой установки.





Здесь, очевидно, уместно будет сказать, что выход проекта «Гром-2» даже на данную стадию во многом стал возможен за счет средств Королевства Саудовской Аравии, которая проявила интерес к комплексу в 2016 году.





В прессе ракетная сделка между Украиной и Саудовской Аравией была названа тайной. Так как она не была санкционирована США и до поры до времени оставались тайной для ключевых игроков ракетных вооружений.





В 2017 году Саудовская Аравия внезапно остановила финансирование проекта. Причины публично не озвучивались, но одной из возможных называлась недовольство саудитов ходом дел у украинской стороны. Что не удивительно, принимая во внимание негативный опыт участия КБ «Южное» в предыдущих международных проектах. Правда, позднее финансирование возобновилось.





В начале 2019 года, со ссылкой на источник в саудовских вооруженных силах, ряд зарубежных СМИ сообщал, что первые компоненты ОТРК, включая двигатели для ракет, запчасти и несколько типов боеголовок с полуактивной и активной системами наведения, уже поступили в королевство.





Их испытания были назначены на сентябрь-октябрь текущего года (однако эти сроки уже не соблюдены), а постановка на вооружение нового комплекса запланирована в 2022 году. Однако, положительный результат тестирования ОТРК «Гром-2» в Саудовской Аравии и его последующая постановка на конвейер, вызывают все большие сомнения у экспертов.





И нет ничего нового

Здесь самое время вспомнить проект-предшественник «Грома» — ОТРК «Сапсан», который разрабатывался КБ «Южное» с 2007 года, но был закрыт в 2013 году. Всего на него было потрачено 200 млн. гривен.





Аналогичная участь постигла украино-бразильскую ракету-носитель «Циклон 4» в 2015 году. Тогда бразильцы, устав от откровенного затягивания процесса со стороны КБ «Южное» и постоянно растущих расходов, вынуждены были отказаться от участия в проекте.





В результате «Циклон 4» был заморожен, а Украина понесла убытки в размере 800 млн. долларов.





Похожим образом сложилась ситуация и с индийским проектом Jasmine, в соответствии с которым КБ «Южное» обязалось разработать ракетный двигатель SCE-200. Работа затянулась на долгих 8 лет, пока наконец в 2014 году индусы не разорвали контракт и сами не доработали чертежи двигателя.





По мнению немалого числа наблюдателей, вовсе не исключено, что за красивым названием «опытно-конструкторские работы» скрываются банальные коррупционные схемы, в прокрутке которых глава КБ «Южное» Александр Дегтярев неоднократно подозревался, особенно, после фиаско с ракетой «Циклон 4».





Они обращают внимание, что за годы правления Александра Дегтярева, КБ «Южное» не смогло довести до конца ни одной новой разработки и до сих пор продолжает эксплуатировать устаревающее и теряющее конкурентоспособность советское наследие, задарма проедая деньги украинских налогоплательщиков.





И тем не менее разработки и производственный опыт украинских предприятий могут пригодиться Беларуси, которая вынуждена создавать свое ракетостроение практически с нуля.





Что должно позволит ей не только ускорить процесс создания собственных современных высокоточных вооружений, но и обеспечить их надлежащие тактико-технические характеристики.









Но не следует обольщаться, любую белорусско-украинскую кооперацию в ракетостроении ожидает негативная реакция со стороны России. Более того, не исключено, что Москва попытается не допустить ракетного сотрудничества Минска и Киева уже на самом начальном этапе.