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Новый российский посол решил выучить несколько слов по-белорусски

Посол РФ Дмитрий Мезенцев возьмет несколько уроков белорусского языка, чтобы понять его схожесть и отличие с русским языком.


Отвечая на вопрос о том, правда ли, что российский посол приступил к изучению белорусского языка, Дмитрий Мезенцев сказал, что "пока не стал изучать белорусский язык".

"Я определился с тем, что как минимум 5-7 уроков я обязан взять, чтобы понять как организован, как управляется белорусский язык. Какие спряжения, склонения, какие есть отличия и схожесть с русским языком", - пояснил российский посол.

После чего добавил, что "сделал визитку на белорусском языке".
Источник: sputnik.by
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