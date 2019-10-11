Новый российский посол решил выучить несколько слов по-белорусски





Отвечая на вопрос о том, правда ли, что российский посол приступил к изучению белорусского языка, Дмитрий Мезенцев сказал, что "пока не стал изучать белорусский язык".





"Я определился с тем, что как минимум 5-7 уроков я обязан взять, чтобы понять как организован, как управляется белорусский язык. Какие спряжения, склонения, какие есть отличия и схожесть с русским языком", - пояснил российский посол.





После чего добавил, что "сделал визитку на белорусском языке".















