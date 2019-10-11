Новый российский посол решил выучить несколько слов по-белорусски
Посол РФ Дмитрий Мезенцев возьмет несколько уроков белорусского языка, чтобы понять его схожесть и отличие с русским языком.
Отвечая на вопрос о том, правда ли, что российский посол приступил к изучению белорусского языка, Дмитрий Мезенцев сказал, что "пока не стал изучать белорусский язык".
"Я определился с тем, что как минимум 5-7 уроков я обязан взять, чтобы понять как организован, как управляется белорусский язык. Какие спряжения, склонения, какие есть отличия и схожесть с русским языком", - пояснил российский посол.
После чего добавил, что "сделал визитку на белорусском языке".
Источник: sputnik.by
16:22 11/10/2019