



— Заявления Лукашенко о том, что приезжайте к нам и договаривайтесь – это такая провинциальная точка зрения, — заявил экономист в интервью на Примусе. — Вообще какая «пропасть»? Нет никакой пропасти. Современная война будет продолжаться 6 минут 24 секунды. И никто об этом не узнает, кроме генералов. Безопасность является неделимой. Не может быть отдельно безопасность Беларуси, безопасность Украины или Швейцарии.





Да и в целом Леонид Заико очень скептически относится к такому форуму.





— Это типичная партийно-хозяйственная конференция для европейских чиновников, — считает он. — Конечно, Беларусь должна немножко иногда выглядывать из пучины болотного нашего консерватизма и кричать: идите к нам!





А вот предложение Лукашенко проводить в Минске «Хельсинки 2», диалог Европейского союза с Евразийским экономическим союзом, диалог ОДКБ и НАТО и прочие идеи экономист и вовсе сравнил с высказываниями Остапа Бендера.





— Я понимаю, что в Нью-Васюках можно говорить что угодно. Давайте вообще говорить о межпланетной безопасности, — иронизирует экономист. — Ну зачем вот все гвоздить? Давайте займемся тем, что будем стоять на безопасности отдельного гражданина. Безопасность Беларуси должна заключаться в том, чтобы обеспечить политическую и экономическую свободу и ограничить нарушение прав человека – физических, юридических, экономических.









Леонид Заико также предложил иное название конференции:





— Ее можно назвать «От края до объятий». И не надо там замахиваться на большие проекты типа Хельсинки-2, Хельсинки-3, потому что есть еще Нюрнберг-2. Есть еще и Гаага...