– Говорят, есть какие-то депутатские списки, по которым и будут работать, – говорит Владимир Гончарик "Белорусскому партизану". – И я не уверен, что там вообще будут представлены независимые кандидаты.





– Владимир Иванович, а как вы оцениваете сегодня деятельность Федерации профсоюзов Беларуси? Михаил Орда предлагал создать в обновленном составе Палаты представителей профсоюзную депутатскую группу, как думаете, ее деятельность может быть эффективной?





– На уровне крупных предприятий, где есть сильные профсоюзные комитеты, ФПБ более-менее решает вопросы. Ну и плюс чем всегда были сильны профсоюзы – это дополнительное материальное обеспечение.





Что касается всего остального – много соглашательства. Сегодня ФПБ слишком зависима от государственных органов. Возможно, кто-то и попадет в Палату представителей от официальных профсоюзов. Но я, наверное, впервые в жизни сомневаюсь, что они смогут на что-то повлиять.





Я вообще довольно скептически смотрю на эту парламентскую кампанию. Кроме риторики ничего ведь не изменилось!





Складывается впечатление, что существуют две параллели: в одной говорят, что в стране все хорошо, что мы занимаемся глобальными вопросами, и ракеты строим, и чуть ли не впереди планеты всей. А вторая параллель – это реальная жизнь, где люди живут от зарплаты до зарплаты.





Так и с парламентской кампанией: на словах одно, а реальная картинка совсем иная.









– На ваш взгляд, стоит ли ждать сенсаций от президентской кампании?





– Прогнозов по поводу президентских выборов делать не хочу. Как говорится, поживем – увидим! Но уже сегодня подготовка к ним очень заметна, можно сказать, что действующий президент уже начал президентскую кампанию.





– Владимир Иванович, изюминкой вашей президентской кампании были документы о пропавших политиках. Как думаете, почему эта тема сегодня практически не звучит?





– Так не только эта тема заглохла, многие другие тоже…





Сегодня многие не согласны с проводимой политикой, но предпочитают помалкивать. Кто-то уже в возрасте, кто-то еще не созрел, а третьи просто опасаются повторить судьбу пропавших. Ну и поколение политиков сменились – это тоже нужно учитывать.





Но я думаю, что рано или поздно все встанет на свои места, в том числе будут ответы и по поводу пропавших политиков.