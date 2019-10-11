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"Многие не согласны с этой властью, но опасаются повторить судьбу пропавших"

Экс-глава Федерации профсоюзов Беларуси, экс-кандидат в президенты Владимир Гончарик сомневается, что кто-то из представителей независимых профсоюзов попадет в парламент.

"Многие не согласны с этой властью, но опасаются повторить судьбу пропавших"
– Говорят, есть какие-то депутатские списки, по которым и будут работать, – говорит Владимир Гончарик "Белорусскому партизану". – И я не уверен, что там вообще будут представлены независимые кандидаты.

– Владимир Иванович, а как вы оцениваете сегодня деятельность Федерации профсоюзов Беларуси? Михаил Орда предлагал создать в обновленном составе Палаты представителей профсоюзную депутатскую группу, как думаете, ее деятельность может быть эффективной?

– На уровне крупных предприятий, где есть сильные профсоюзные комитеты, ФПБ более-менее решает вопросы. Ну и плюс чем всегда были сильны профсоюзы – это дополнительное материальное обеспечение. 

Что касается всего остального – много соглашательства. Сегодня ФПБ слишком зависима от государственных органов. Возможно, кто-то и попадет в Палату представителей от официальных профсоюзов. Но я, наверное, впервые в жизни сомневаюсь, что они смогут на что-то повлиять.

Я вообще довольно скептически смотрю на эту парламентскую кампанию. Кроме риторики ничего ведь не изменилось! 

Складывается впечатление, что существуют две параллели: в одной говорят, что в стране все хорошо, что мы занимаемся глобальными вопросами, и ракеты строим, и чуть ли не впереди планеты всей. А вторая параллель – это реальная жизнь, где люди живут от зарплаты до зарплаты. 

Так и с парламентской кампанией: на словах одно, а реальная картинка совсем иная.


– На ваш взгляд, стоит ли ждать сенсаций от президентской кампании?

– Прогнозов по поводу президентских выборов делать не хочу. Как говорится, поживем – увидим! Но уже сегодня подготовка к ним очень заметна, можно сказать, что действующий президент уже начал президентскую кампанию.

– Владимир Иванович, изюминкой вашей президентской кампании были документы о пропавших политиках. Как думаете, почему эта тема сегодня практически не звучит?

– Так не только эта тема заглохла, многие другие тоже…

Сегодня многие не согласны с проводимой политикой, но предпочитают помалкивать. Кто-то уже в возрасте, кто-то еще не созрел, а третьи просто опасаются повторить судьбу пропавших. Ну и поколение политиков сменились – это тоже нужно учитывать. 

Но я думаю, что рано или поздно все встанет на свои места, в том числе будут ответы и по поводу пропавших политиков.
"Белорусский партизан"
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