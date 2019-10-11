Неожиданно: Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года присудили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмед Али. Об этом 11 октября сообщает Нобелевский комитет.
В сообщении уточняется, что Али наградили за усилия, которые тот приложил, чтобы положить конец конфликту с Эритреей.
А еще премьер-министр объявил о реформах внутри страны, которые "дают надежду жителям на лучшее будущее", а его политика - путь примирения, солидарности и социальной справедливости.
Источник: rtvi.com
12:01 11/10/2019