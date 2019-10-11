



В сообщении уточняется, что Али наградили за усилия, которые тот приложил, чтобы положить конец конфликту с Эритреей.





А еще премьер-министр объявил о реформах внутри страны, которые "дают надежду жителям на лучшее будущее", а его политика - путь примирения, солидарности и социальной справедливости.