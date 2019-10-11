Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лукашенко: Нам с Путиным надо подумать, как обезопасить себя во время учений НАТО в Польше

Александр Лукашенко сегодня на саммите СНГ в Ашхабаде высказал обеспокоенность по поводу предстоящих масштабных военных учений НАТО у границ Беларуси.

"НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. 

Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. 

Наверное, нам с Президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников порядка 30 тыс. Это немало", - сказал Лукашенко.

"Мы, например, в Беларуси уже над этим работаем", - подчеркнул он.
Источник: belta.by
Поделиться
Последние известия





Блоги
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru