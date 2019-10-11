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Россия против: Совбез ООН не смог принять решение по турецкой операции в Сирии

Совет безопасности ООН не смог согласовать единой позиции по турецкому наступлению на северо-востоке Сирии.

Как сообщает DW, европейские члены совбеза призывали к приостановке военных действий, в то время как Россия призвала к «сдержанности» и «прямому диалогу» между двумя странами. 

Российская сторона отказалась подписывать заявление европейцев. Отмечается, что встреча совбеза была созвана по инициативе 5 его членов – Германии, Франции, Великобритании, Бельгии и Польши, которые обеспокоены действиями Турции. 

Однако, совбез из 15 членов не смог согласовать заявление с осуждением турецкого наступления. Представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что любое заявление совбеза «должно учитывать прочие аспекты сирийского кризиса». 

По его словам, в нем должно говорится о немедленном прекращении «незаконного военного присутствия» в регионе. Пять европейских стран позже призвали Турцию «прекратить односторонние военные действия». В то же время, США предупредили Турцию о «последствиях» ее действий. 

Напомним, Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды. Наземному наступлению Турции предшествовали авианалеты и артиллерийский обстрел территории, где удерживаются курдские силы.

 


Министерство обороны Турции заявило, что с начала операции на северо-востоке Сирии военные нанесли удары по 181 боевой цели. По данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека, в результате ударов турецкой авиации погибли, по меньшей мере, 15 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии. 

Перед этим силы США начали вывод войск из районов, расположенных вдоль сирийской границы с Турцией. Курдские силы как союзник Штатов в регионе в борьбе с группировкой «Исламское государство» назвали вывод американских войск из северо-восточной Сирии «ударом в спину».
Источник: УНИАН
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