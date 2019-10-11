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Уборщики четыре дня бесплатно мыли Ашхабад перед мероприятиями в рамках СНГ

Сегодня в Ашхабаде состоится саммит СНГ, а накануне прошли заседания Совета министров иностранных дел и встреча глав правительств.



За четыре дня до заседания Совета глав государств СНГ, которое проходит в Ашхабаде 10-11 октября, работники коммунальных служб до трех ночи чистили город. За сверхурочную работу им не платили, передают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Дворники, садовники, сантехники, электрики, уборщицы из домоуправлений, треста жилищно-коммунального хозяйства, предприятий объединения «Aşgabtagyzsuw» (водоснабжение) мыли асфальт на протокольных улицах, подметали тротуары, обновляли дорожную разметку. Привлекалась техника, в частности, поливочные машины, но основные работы проводились вручную, пишет сайт "Хроники Туркменистана".

Отметим, что ведущие из международного аэропорта к центру столицы дороги: улицу Гагарина, проспекты А.Ниязова и Туркменбаши, а также Garaşsyzlyk (Независимости), Bitaraplyk (Нейтралитета), 10-ýyl abadançylyk (10 лет благополучия) и так чистят моющими средствами каждый день.


— Наш рабочий день официально длится с 09.00 до 18.00, а в 20.00 мы начинаем «ночную смену» (уборку), которая длится до трех ночи. Домой добираемся к четырем часам утра. В 09.00 нам надо снова выходить на работу. Устаем сильно. Но доплат нам никто не обещает. Наоборот, говорят, что уволят, если не выйдем на уборку, — рассказал один из дворников.

По сведениям "Хроники Туркменистана", бесплатная эксплуатация рабочих давно стала нормой в Туркменистане.
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