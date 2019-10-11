Виктория Василевич и руководитель Научного центра Мизеса Ярослав Романчук в передаче на «Примусе» поспорили по поводу высказываний Лукашенко, пишет Эксперт Аналитического центра «Стратегия»и руководитель Научного центра Мизесав передаче на «Примусе» поспорили по поводу высказываний Лукашенко, пишет gazetaby.com





По мнению Виктории Василевич, заявления Лукашенко о невмешательстве в ситуацию в Украине и одновременное предложение ввести миротворческие войска на границу между РФ и Донецком выглядят не только противоречиво, но и компрометирующе.





— Сложно комментировать две взаимоисключающие точки зрения, — отмечает Виктория Василевич. — В любом случае, попытка каким-то образом утвердить собственное реноме за счет вмешательства в международные дела, за счет других государств не приведет совершенно ни к какому желаемому результату, а лишь отрицательно скажется на репутации главы государства.





— Не соглашусь, — парировал Ярослав Романчук. — У Лукашенко парламентско-президентская кампания. Ему нужно в режиме совершенно очевидного кэша с Россией продать себя белорусскому обществу, показать, что я за мир во всем мире, за безопасность, за все хорошее против всего плохого. Видишь, он открыто признал, что Россия воюет с Украиной, и это радикально отличается от позиции Кремля. На что он рассчитывает? Известно ведь, что до 8 декабря мы должны подписать нечто про углубление, а тут углублением и не пахнет.









— Невозможно логически проанализировать позицию человека, которая состоит из двух взаимоисключающих утверждений. Ведь то, что говорит наш президент, кто-то пишет ему в тезисах, — отмечает Виктория Василевич. — Возможно, автор тезисов расходится с самим президентом в восприятии. Но поскольку президент озвучивает обе точки зрения, то выглядит это как авторство одного человека. Начиная со всех его смешных заявлений, неосторожных, абсолютно не соответствующих его должности и роли, и заканчивая тем, что он произнес на этом политическом форме «Европейский диалог».





Эксперт напомнила, что на этот форум не приехали первые и даже вторые лица ЕС.





— Произошел некий протокольный казус, когда Могерини должна была посетить Минск, а Лукашенко отправился в Украину. Протокольная служба подставила президента, — считает Виктория Василевич. — Вообще в последнее время происходит множество помарок, которые дезавуируют нашего лидера как первое лицо, которое даже себя не может организовать.





— А не кажется ли, что Лукашенко, не будучи в состоянии продать какие-то социально-экономические успехи, и перед лицом совершенно очевидных провалов модернизационных программ, просто пытается убедить белорусов: зато мы самые большие миротворцы, самые Хельсинки 2.0, самые безопасная для переговоров всех? И белорусы, не понимая, что происходит в мире, начинают думать: ну ладно, нет «по пятьсот», зато в мире о нас знают и уважают, — поинтересовался Ярослав Романчук.









— Да, можно убеждать поросенка, что в виде бекона он лучше смотрится, — заключила Виктория Василевич.



