Эксперт о словах Лукашенко: «Можно убеждать поросенка, что в виде бекона он лучше смотрится»
Почему президент снова завел «миротворческую шарманку»?
Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич и руководитель Научного центра Мизеса Ярослав Романчук в передаче на «Примусе» поспорили по поводу высказываний Лукашенко, пишет gazetaby.com
По мнению Виктории Василевич, заявления Лукашенко о невмешательстве в ситуацию в Украине и одновременное предложение ввести миротворческие войска на границу между РФ и Донецком выглядят не только противоречиво, но и компрометирующе.
— Сложно комментировать две взаимоисключающие точки зрения, — отмечает Виктория Василевич. — В любом случае, попытка каким-то образом утвердить собственное реноме за счет вмешательства в международные дела, за счет других государств не приведет совершенно ни к какому желаемому результату, а лишь отрицательно скажется на репутации главы государства.
— Не соглашусь, — парировал Ярослав Романчук. — У Лукашенко парламентско-президентская кампания. Ему нужно в режиме совершенно очевидного кэша с Россией продать себя белорусскому обществу, показать, что я за мир во всем мире, за безопасность, за все хорошее против всего плохого. Видишь, он открыто признал, что Россия воюет с Украиной, и это радикально отличается от позиции Кремля. На что он рассчитывает? Известно ведь, что до 8 декабря мы должны подписать нечто про углубление, а тут углублением и не пахнет.
— Невозможно логически проанализировать позицию человека, которая состоит из двух взаимоисключающих утверждений. Ведь то, что говорит наш президент, кто-то пишет ему в тезисах, — отмечает Виктория Василевич. — Возможно, автор тезисов расходится с самим президентом в восприятии. Но поскольку президент озвучивает обе точки зрения, то выглядит это как авторство одного человека. Начиная со всех его смешных заявлений, неосторожных, абсолютно не соответствующих его должности и роли, и заканчивая тем, что он произнес на этом политическом форме «Европейский диалог».
Эксперт напомнила, что на этот форум не приехали первые и даже вторые лица ЕС.
— Произошел некий протокольный казус, когда Могерини должна была посетить Минск, а Лукашенко отправился в Украину. Протокольная служба подставила президента, — считает Виктория Василевич. — Вообще в последнее время происходит множество помарок, которые дезавуируют нашего лидера как первое лицо, которое даже себя не может организовать.
— А не кажется ли, что Лукашенко, не будучи в состоянии продать какие-то социально-экономические успехи, и перед лицом совершенно очевидных провалов модернизационных программ, просто пытается убедить белорусов: зато мы самые большие миротворцы, самые Хельсинки 2.0, самые безопасная для переговоров всех? И белорусы, не понимая, что происходит в мире, начинают думать: ну ладно, нет «по пятьсот», зато в мире о нас знают и уважают, — поинтересовался Ярослав Романчук.
— Да, можно убеждать поросенка, что в виде бекона он лучше смотрится, — заключила Виктория Василевич.
Марина Светлова
09:45 11/10/2019