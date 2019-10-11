По данным ЦИК из действующих депутатов Палаты представителей повторно баллотируются в парламент 34 человека, то есть 31%, что полностью соответствует пожеланию Александра Лукашенко.





В сентябре во время встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко президент Беларуси высказал мнение, что около 30−35% нынешнего состава Палаты представителей снова должны побороться за депутатский мандат. Это, подчеркнул он, поможет сохранить преемственность в белорусском парламенте.





По мнению Лидии Ермошиной в таком желании депутатов нет ничего необычного.









— Во-первых, это личное дело самих депутатов — идти на второй срок. Во-вторых, я бы вообще сказала, что это очень нормально. Если мы обратимся к международному опыту, то там политическая деятельность давно является профессиональной, где люди, в общем-то, работают в парламенте либо в подобных структурах большую часть своей жизни, избираясь каждый раз в новый созыв, — считает глава ЦИК.





Ермошина также добавила, что такое количество депутатов предыдущего созыва в обновленном парламенте создаст преемственность и обеспечит «самым необходимым опытом новичков, что позволит им начать работу вполне полноценно».