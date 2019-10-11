НАТО может расширить военное присутствие в странах Балтии
В связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в НАТО могут пройти консультации по вопросу расширения своей военной миссии в странах Балтии.
NATO/Facebook
Как заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Альянс может предоставить силы противовоздушной обороны в регионе, сообщает DW.
В свою очередь министр обороны Литвы Раймундас Кароблис призвал НАТО развернуть силы ПВО в стране.
Кароблис отметил, что речь идет о противовоздушной обороне для защиты боевых групп (Battle Groups), расквартированных в балтийских странах.
09:36 11/10/2019