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НАТО может расширить военное присутствие в странах Балтии

В связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в НАТО могут пройти консультации по вопросу расширения своей военной миссии в странах Балтии.

NATO/Facebook

Как заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Альянс может предоставить силы противовоздушной обороны в регионе, сообщает DW.

В свою очередь министр обороны Литвы Раймундас Кароблис призвал НАТО развернуть силы ПВО в стране.

Кароблис отметил, что речь идет о противовоздушной обороне для защиты боевых групп (Battle Groups), расквартированных в балтийских странах.
nv.ua
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