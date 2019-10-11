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Убийство Шеремета до сих пор не раскрыто. Зеленский: если я вам скажу, то сорву операцию

Президент Украины Владимир Зеленский определил срок, когда расследование дела об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета должно быть завершено.


Однако дело засекречено, и причины этого он назвать отказался. Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-марафона Зеленского 10 октября.

"Если я вам скажу, в чем секретность этого дела, то я просто сейчас сорву операцию. Я хочу, чтобы это дело завершили. Мне нужен результат в этом деле. Я этого хочу так же, как и вы. Мы хотим знать детали этого дела, а главное — знать убийцу. Правильно? Давайте подождем, когда это все закончится", — приводит Радио "Свобода" слова Зеленского.


Он подчеркнул, что о расследовании знает не намного больше, чем журналисты. Но пообещал снять руководство правоохранительных органов, если к определенному им сроку не будет результатов. Сами же сроки назвать отказался.

Журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета взорвали в центре Киева 20 июля 2016 года. Основной версией убийства называлась его профессиональная деятельность.
euroradio.fm
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