



Однако дело засекречено, и причины этого он назвать отказался. Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-марафона Зеленского 10 октября.





"Если я вам скажу, в чем секретность этого дела, то я просто сейчас сорву операцию. Я хочу, чтобы это дело завершили. Мне нужен результат в этом деле. Я этого хочу так же, как и вы. Мы хотим знать детали этого дела, а главное — знать убийцу. Правильно? Давайте подождем, когда это все закончится", — приводит Радио "Свобода" слова Зеленского.









Он подчеркнул, что о расследовании знает не намного больше, чем журналисты. Но пообещал снять руководство правоохранительных органов, если к определенному им сроку не будет результатов. Сами же сроки назвать отказался.





Журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета взорвали в центре Киева 20 июля 2016 года. Основной версией убийства называлась его профессиональная деятельность.



