До сих пор первенство принадлежало руководителю Беларуси Александру Лукашенко, который в этом году 1 марта отвечал на вопросы журналистов 7 часов 23 минут. У него же был и предыдущий рекорд, установленный в 2015 году, – 7 часов 10 минут.





В тройку мировых лидеров по продолжительности пресс-конференций также входит глава России Владимир Путин, который в 2008 году разговаривал с прессой 4 часа 40 минут.





Самая длинная в мире речь вышла из уст бывшего руководителя Кубы Фиделя Кастро. В 1986 году он выступал перед членами Коммунистической партии 7 часов 10 минут.



