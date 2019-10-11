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Кто из президентов дольше общался? Зеленский своей пресс-конференцией побил рекорд Лукашенко. И это не конец

Разговор украинского руководителя с журналистами, который начался в 10 утра, на момент публикации материала еще не был закончен, то есть уже длится уже 12 часов.

До сих пор первенство принадлежало руководителю Беларуси Александру Лукашенко, который в этом году 1 марта отвечал на вопросы журналистов 7 часов 23 минут. У него же был и предыдущий рекорд, установленный в 2015 году, – 7 часов 10 минут.

В тройку мировых лидеров по продолжительности пресс-конференций также входит глава России Владимир Путин, который в 2008 году разговаривал с прессой 4 часа 40 минут.

Самая длинная в мире речь вышла из уст бывшего руководителя Кубы Фиделя Кастро. В 1986 году он выступал перед членами Коммунистической партии 7 часов 10 минут.
belsat.eu
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