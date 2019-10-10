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Убийство Павла Шеремета
В аэропорту Ашхабада Лукашенко встретили дети
Главе Беларуси преподнесли цветы и каравай.
21:11 10/10/2019
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Александр Федута
Голый – король!
Художник Алексей Кузьмич ворвался в белорусский сегмент интернета, несмотря на тихое сопротивление людей, мало интересующихся современным белорусским искусством.
Константин Скуратович
У атамана нет золотого запаса
В отличие от заработной платы, которая всегда заканчивается в тот момент, когда деньги больше всего нужны, идеи, тем паче художественные образы, особенно удачные, могут кормить всех и всегда. И богачей, и бедняков одинаково.
Сергей Николюк
И планы есть, и чиновники. Выполнять вот только эти планы некому…
Может ли власть покупать массовую поддержку граждан? Если под поддержкой понимать помощь, подмогу и содействие, словом, все то, что требует индивидуальной активности, то такой возможности у власти нет.
Дмитрий Растаев
Так начинается страшное
Мир сорвался с катушек. Мир рукоплещет Грете Тунберг. Грета клеймит в ООН политиков, «укравших» её детство – те в ответ пускают слезу умиления: какая светлая девочка!
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