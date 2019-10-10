«Вопрос закрыт навсегда». В МИД РФ отказались обсуждать аннексию Крыма в нормандском формате
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что планы президента Украины Владимира Зеленского использовать переговоры в нормандском формате для обсуждения Крыма «нереалистичные». Об этом сообщает ТАСС. «Нормандский формат был создан для решения конфликта на юго-востоке Украины. Для каких-то других вещей он не предназначен. Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата», — сказал он. По словам Руденко, вопрос аннексии Крыма Россия обсуждать не будет. «Ни в нормандском формате, ни на каких-либо других площадках. Этот вопрос для нас закрыт навсегда», — сказал он. Читайте также: Не будет диалога — не будет дела. Зеленский ответил на вопрос журналиста НВ о «стене на Донбассе» Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате — это возможность возвращения вопроса Крыма на обсуждение. Напомним, после согласования так называемой формулы Штайнмайера, как сообщали украинские СМИ, в Офисе президента возлагают надежды на саммит лидеров «нормандской четверки», который может состояться уже в октябре. На этом саммите, как говорят на Банковой, или будет достигнут прорывной прогресс, или «придется строить по линии соприкосновения стену, и это не метафора».
Об этом сообщает ТАСС.
«Нормандский формат был создан для решения конфликта на юго-востоке Украины. Для каких-то других вещей он не предназначен. Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата», — сказал он.
По словам Руденко, вопрос аннексии Крыма Россия обсуждать не будет.
«Ни в нормандском формате, ни на каких-либо других площадках. Этот вопрос для нас закрыт навсегда», — сказал он.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате — это возможность возвращения вопроса Крыма на обсуждение.
Напомним, после согласования так называемой формулы Штайнмайера, как сообщали украинские СМИ, в Офисе президента возлагают надежды на саммит лидеров «нормандской четверки», который может состояться уже в октябре.
На этом саммите, как говорят на Банковой, или будет достигнут прорывной прогресс, или «придется строить по линии соприкосновения стену, и это не метафора».
19:15 10/10/2019