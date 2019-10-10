Об этом сообщает ТАСС





«Нормандский формат был создан для решения конфликта на юго-востоке Украины. Для каких-то других вещей он не предназначен. Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата», — сказал он.





По словам Руденко, вопрос аннексии Крыма Россия обсуждать не будет.





«Ни в нормандском формате, ни на каких-либо других площадках. Этот вопрос для нас закрыт навсегда», — сказал он.









Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате — это возможность возвращения вопроса Крыма на обсуждение.





Напомним, после согласования так называемой формулы Штайнмайера, как сообщали украинские СМИ, в Офисе президента возлагают надежды на саммит лидеров «нормандской четверки», который может состояться уже в октябре.





На этом саммите, как говорят на Банковой, или будет достигнут прорывной прогресс, или «придется строить по линии соприкосновения стену, и это не метафора».