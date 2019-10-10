Дмитрий Гудков: Лукашенко вдохновил московских полицаев

Лидер российской «Партии Перемен» Дмитрий Гудков написал в «Фейсбуке» о белорусском прейскуранте на услуги милиции:





«В Беларуси с минувшего января оппозиция уже оплачивает «услуги полиции» на митингах. То есть нынешний иск московских полицаев не просто так, он вдохновлен Александром Григорьевичем.





Даже цифры сопоставимы. С оппозиции (в частности, Александра Соловьева) полицаи требуют 18 миллионов рублей. А по белорусским законам акция от тысячи человек в центре города – это уже больше миллиона рублей (российских). Сверху нужно доложить расходы на зарплату, пенсии силовикам, лекарства и моющие средства (для них или дорог – неизвестно), расходы прочих организаций.









В общем, все, чего чиновничья душа пожелает, а извилина от фуражки наморщит. Так что братский славянский опыт мы переняли успешно.





Еще там, за Смоленском, есть, кто не помнит, смертная казнь, колхозы и ежегодные попытки дотянуть среднюю зарплату по стране до 500 у.е. Пока, впрочем, тщетные.





Нам есть, куда двигаться.





А на самом деле, что нас, что соседей очень жаль: жизнь под диктатором губит любую страну примерно одинаково».