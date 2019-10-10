Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«Мы откроем наши погранпереходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам». Эрдоган пригрозил ЕС

Турция откроет границы для сирийских беженцев, если Европейский союз назовет вторжением операцию «Источник мира», проводимую Анкарой на севере и северо-востоке страны.

Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления, трансляция которого велась телеканалом NTV, пишет РБК.

«Мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам», — заявил Эрдоган, раскритиковав Евросоюз за осуждение трансграничной операции. Президент Турции также назвал «абсурдной» позицию Египта, накануне заявившего о незаконности проведения любой операции Анкары в Сирии.

5 сентября турецкий лидер уже говорил, что Анкара откроет пограничные переходы, если Евросоюз не поддержит намерения Турции по созданию зоны безопасности, передавал телеканал A Haber.


Турецкий лидер объявил о начале операции «Источник мира» на севере и северо-востоке Сирии днем 9 октября. По словам Эрдогана, она направлена против организаций, которые Анкара считает террористическими, — Рабочей партии Курдистана и курдских «Отрядов народной самообороны», а также «Исламского государства». Турция обосновывает законность проведения операции соглашением, подписанным между Анкарой и Дамаском в 1998 году.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru