«Мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам», — заявил Эрдоган, раскритиковав Евросоюз за осуждение трансграничной операции. Президент Турции также назвал «абсурдной» позицию Египта, накануне заявившего о незаконности проведения любой операции Анкары в Сирии.





5 сентября турецкий лидер уже говорил, что Анкара откроет пограничные переходы, если Евросоюз не поддержит намерения Турции по созданию зоны безопасности, передавал телеканал A Haber.









Турецкий лидер объявил о начале операции «Источник мира» на севере и северо-востоке Сирии днем 9 октября. По словам Эрдогана, она направлена против организаций, которые Анкара считает террористическими, — Рабочей партии Курдистана и курдских «Отрядов народной самообороны», а также «Исламского государства». Турция обосновывает законность проведения операции соглашением, подписанным между Анкарой и Дамаском в 1998 году.

