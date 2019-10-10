



Событие это незаурядное. Компания, подконтрольная сербским братьям Каричам, готова оказать серьезную материальную помощь НОК, раз согласилась стать не просто партнером или официальным спонсором, а генеральным.





При покровительстве главы Беларуси компания сербских бизнесменов стала одним из крупнейших застройщиков Минска, получив лакомые куски земли в столице. И считается, что по этой причине братья Каричи готовы в любой момент отблагодарить белорусские власти – спонсорство НОК вполне укладывается в эту канву.





Но с другой стороны, и старший сын главы Беларуси должен быть благодарен бизнесменам. Вот еще несколько причин.









Отдых в Сербии

Отношения старшего сына главы Беларуси стали выстраиваться с сербскими бизнесменами после того, как им удалось навести мосты с самим Александром Лукашенко. В 2009 году президентская делегация приехала на отдых на горнолыжный курорт Копаоник.





В отеле «Гранд» рассказали, что вместе с Лукашенко были и «дети с семьями». Компанию сопровождал Драгомир Карич, который спустя время станет почетным консулом Беларуси в Сербии. Он до сих пор отвечает в компании братьев за контакты с Лукашенко.





Отель «Гранд». Фото: seebtm.com





О том визите много писали. Но в Беларуси, кажется, оказалось не замеченным сообщение сербских СМИ о приезде Виктора Лукашенко в их страну несколько лет назад.





В сети можно отыскать информацию следующего содержания: в 2015 году Виктор Лукашенко с охранниками вновь прибыл в Копаоник. Планировалось, что к нему может присоединиться отец, но этого не произошло.





На тот момент старший сын главы Беларуси, как и многие другие белорусские чиновники, находился в черном списке ЕС, что закрывало ему дорогу, например, на курорты Австрии.









Хорошая работа для супруги

Лилия Лукашенко, супруга старшего сына президента, уже несколько лет работает директором галереи «Арт Хаос», которая быстро обрела популярность среди художников благодаря регулярным и ярким выставкам. А также их освещению, в том числе, по государственному телевидению.





фото: БелТА





Галерея «Арт Хаос» располагается в торговом центре «Дана Молл» и является одним из главных меценатский проектов компании, подконтрольной братьям Каричам.

В сентябре, как и у супруга, заполучившего для НОК нового генерального спонсора, у Лилии Лукашенко на работе произошло приятное событие. На одной из выставок депутат парламента Сербии Миланка Карич передала ей благодарственную грамоту от Союза художников Сербии, а также приглашение приехать с делегацией белорусских художников в Белград и организовать там выставку.





Лилия Лукашенко и Миланка Карич. Фото: belta.by





Что известно о Миланке Карич? Это супруга лидера клана Каричей Боголюба, которого на родине считают олигархом и одним из самых богатых людей страны. Долгое время он не появлялся в Сербии, где против него были выдвинуты обвинения в махинациях. Кстати, как раз в тот период сербские бизнесмены стали плотно работать в Беларуси.









Миланка Карич и сама по себе яркая личность. В 2008 году она была единственной женщиной-кандидатом на президентских выборах в Сербии. Сегодня она – член депутатской группы дружбы с Беларусью.









Таким образом Виктор Лукашенко сегодня связан с сербскими бизнесменами не только через личное знакомство, но и через деятельность на посту главы НОК и работу супруги.