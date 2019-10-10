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Зеленский не против миротворцев на украино-российской границе

Президент Украины выступил за введение миротворцев на границу между РФ и Украиной.


Миротворческий контингент должен быть введен на границе между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает УНН.

"Если мы с вами говорим о миротворцах, то я их рассматриваю на границе между Украиной и Россией", - отметил Зеленский.

Напомним, недавно глава Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность нашей страны принять участие в урегулировании конфликта на Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.


В Кремле же, как и в так называемых "Л/ДНР", настаивают на "миротворцах" на границе Украины с незаконными образованиями.
"Белорусский партизан"
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