Зеленский не против миротворцев на украино-российской границе





Миротворческий контингент должен быть введен на границе между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает УНН.





"Если мы с вами говорим о миротворцах, то я их рассматриваю на границе между Украиной и Россией", - отметил Зеленский.





Напомним, недавно глава Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность нашей страны принять участие в урегулировании конфликта на Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.









В Кремле же, как и в так называемых "Л/ДНР", настаивают на "миротворцах" на границе Украины с незаконными образованиями.







