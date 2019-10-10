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ЦИК зарегистрировал всех кандидатов в Совет Республики. А кто-то сомневался?

Сегодня Центральная избирательная комиссия провела заседание, на котором были зарегистрированы ранее выдвинутые регионами кандидаты в верхнюю палату беларусского парламента — Совет Республики.

Информация об этом размещена на сайте ЦИК.

Каждая область и город Минск выдвинули по 8 кандидатов. Голосовать за "сенаторов" будут депутаты городских, районных и областных советов 7 ноября. 

12 ноября ЦИК подведет итоги выборов. Таким образом в Совет попадут 56 членов. Еще 8 человек может назначить президент.

Судя по спискам выдвиженцев, опубликованным на сайте ЦИК, состав СР обновится значительно. 

Главной интригой этих выборов можно назвать отсутствие действующего председателя верхней палаты Михаила Мясниковича в числе выдвиженцев.
Источник: reform.by
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