Информация об этом размещена на сайте ЦИК.





Каждая область и город Минск выдвинули по 8 кандидатов. Голосовать за "сенаторов" будут депутаты городских, районных и областных советов 7 ноября.





12 ноября ЦИК подведет итоги выборов. Таким образом в Совет попадут 56 членов. Еще 8 человек может назначить президент.





Судя по спискам выдвиженцев, опубликованным на сайте ЦИК, состав СР обновится значительно.





Главной интригой этих выборов можно назвать отсутствие действующего председателя верхней палаты Михаила Мясниковича в числе выдвиженцев.







