Займется ли министр Караев имиджем милиции?

С этим не согласен житель Могилева Виталий Титов. Мужчина рассказал Белсат об инциденте , который произошел с ним в торговом центре 10 июля. Он пришел за шампиньонами, а оказался в изоляторе временного содержания.









Так меняется ли что-то в отечественной милиции? Обсудим с бывшим следователем прокуратуры, правозащитником Олегом Волчеком.





«…Стоит отметить, что Юрий Караев уже раза два или три говорил, что есть проблемы, что он отслеживает независимые СМИ. Хочется надеяться, что он создаст нормальную команду профессионалов, которые бы занялись чисткой и проверяли бы факты, случаи, видео даже, перед тем, как направить в суд, хотя бы сами приехали, начальство из области, и проверили бы все материалы.





Поверьте, из 10 протоколов 9 составляются неправильно, без доказательств, наобум, лишь бы дать план…»





Продолжение разговора – в видео.







