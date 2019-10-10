Напомним, во вторник на форуме «Минский диалог» Александр Лукашенко сказал: «Не надо лицемерить ― на Донбассе конфликт между Россией и Украиной».





Валерий Соловей. ― Александр Григорьевич просто взял и назвал вещи своими именами. Это конфликт. Хорошо еще, что войной не называл российско-украинской, ― прокомментировал высказывание в программе « Особое мнение » на Эхе Москвы





По мнению политолога, Александр Лукашенко, несмотря на очень сильную зависимость от Москвы, хочет дистанцироваться.





― Он как очень опытный политик ощущает, что здесь что-то меняется, причем меняется по серьезному. И это изменение по серьезному позволяет ему почувствовать себя более свободным. Конечно, не совсем свободным, он, что называется, на поводке находится, но, тем не менее, некоторые вещи называть своими именами, заигрывать с Западом, показывать свою открытость по отношению к миру. А может еще, того гляди, и о реформах заговорит.





И чем сильнее Россия будет пытаться на него давить, тем сильнее он будет проявлять свою строптивость.









Как считает Валерий Соловей, Лукашенко хочет войти в учебники ни кем попало.





― И он, конечно, предпочел бы править большим государством союзным России и Беларуси. Но вот здесь у него непреодолимое препятствие. Пока еще был Борис Николаевич президентом, он мог надеяться, а вот сейчас у него шансов уже не осталось.





Я думаю, что этот исторический момент он упустил. Было время, когда Беларусь у нас воспринимали чуть ли не как сильно позитивный образец, были симпатии к батьке, который образец очень умелого популиста. Но сейчас всё это позади осталось, в прошлом. Поэтому на честных выборах вряд ли бы он здесь выиграл — честных, конкурентных.