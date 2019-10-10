



Об этом 10 октября в Палате представителей сообщил первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский. Он представлял изменения в закон, регулирующий порядок попадания в упомянутый список и выхода из него.





Кстати, в феврале 2017-го в "чёрном списке" и вовсе было 1,7 млн ​​человек, при этом 1,5 млн в него было внесено снова-таки российской стороной (300 тысяч из них являлись украинцами).