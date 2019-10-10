Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Трамп ополчился на Эрдогана из-за курдов в Сирии: Я уничтожу его экономику!

Президент США Дональд Трамп предупредил в среду, что будет готов принять радикальные меры против Турции, если турецкие военные примутся истреблять курдов на севере Сирии.

"Если это произойдёт, то я уничтожу его (президента Турции - ИФ) экономику", - сказал он в Белом доме.

Трамп выразил надежду, что Анкара будет действовать рационально на севере Сирии, но при этом подчеркнул, что в курсе исторически сложных отношений между Турцией и курдами.

Ранее в среду ВС Турции приступили к операции в приграничных районах на северо-востоке Сирии. Ее главная цель - очистить эту территорию от курдских военизированных формирований.
Источник: interfax.by
Поделиться
Последние известия





Блоги
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru