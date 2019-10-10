"Если это произойдёт, то я уничтожу его (президента Турции - ИФ) экономику", - сказал он в Белом доме.





Трамп выразил надежду, что Анкара будет действовать рационально на севере Сирии, но при этом подчеркнул, что в курсе исторически сложных отношений между Турцией и курдами.





Ранее в среду ВС Турции приступили к операции в приграничных районах на северо-востоке Сирии. Ее главная цель - очистить эту территорию от курдских военизированных формирований.







