Трамп ополчился на Эрдогана из-за курдов в Сирии: Я уничтожу его экономику!
Президент США Дональд Трамп предупредил в среду, что будет готов принять радикальные меры против Турции, если турецкие военные примутся истреблять курдов на севере Сирии.
"Если это произойдёт, то я уничтожу его (президента Турции - ИФ) экономику", - сказал он в Белом доме.
Трамп выразил надежду, что Анкара будет действовать рационально на севере Сирии, но при этом подчеркнул, что в курсе исторически сложных отношений между Турцией и курдами.
Ранее в среду ВС Турции приступили к операции в приграничных районах на северо-востоке Сирии. Ее главная цель - очистить эту территорию от курдских военизированных формирований.
Источник: interfax.by
10:40 10/10/2019