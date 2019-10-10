Дружить не против: Лукашенко видит в Зеленском себя?





4 октября 2019 года в рамках 2-го Форума регионов Беларуси и Украины Александр Лукашенко встретился с Владимиром Зеленским, круг проблем и направлений сотрудничества, обсужденных президентами был так широк, что белорусский президент назвал это «разбором завалов».





Зеленский и вслед за ним украинские медиа отмечают как ключевой тот факт, что белорусско-украинская граница – это граница мира. Белорусские медиа и Лукашенко фокусируются на возможностях сотрудничества, особенно выделяя альтернативные пути поставки энергоресурсов и ракетостроение.





Комментарий





- До оранжевой революции 2006 года потолок сотрудничества Беларуси и Украины задавало их соперничество в отношениях с Россией – за транзит ее углеводородов, ее рынок и ее инвестиции. Европейская ориентация Украины устранила этот потолок, но теперь он задается военным и политическим союзом Беларуси с Россией.





Та степень независимости, которой сегодня пользуется Беларусь во внешней и экономической политике позволяет не только строить амбициозные планы развития отношений (исключая возможность передачи Беларусью украинских военных технологий России), но и реализовать их.





Однако, дальнейшее углубление интеграции может лишить Беларусь свободы в торговле и производственной кооперации с Украиной, не говоря уже о развитии инфраструктурных проектов, которые дорого стоят и медленно окупаются.





Иными словами, дорожные карты, которые Россия и Беларусь намереваются подписать 8 декабря зададут рамки развития не только белорусско-российских, но белорусско-украинских отношений.









- Лукашенко в общении с Зеленским излучал невиданные до сих пор симпатию и дружелюбие. Лукашенко явно видит в Зеленском себя – молодого триумфального победителя, исполненного добрых намерений и решимости «отвести страну от пропасти», но встречающего сопротивление эгоистичных национальных элит, косного народа и равнодушие международных партнеров.





Сочувствие белорусского президента украинскому проявилось и в его горячей защитной речи на «Минском диалоге», в которой он фактически призвал международное сообщество урезонить намечающийся Майдан против подходов Зеленского к мирному урегулированию в Украине и активней в него включиться, а также назвал Россию стороной конфликта.





Кроме того, повышение регионального политического веса Беларуси, невозможное без активного участия в украино-российском урегулировании, стало для Лукашенко ответом на все неотвеченные вызовы включения страны в международную экономико-политическую систему.





- Официальные белорусские медиа уделили встрече президентов значительное внимание, особенно акцентируя те пункты, которые выделил и Лукашенко: альтернативные пути поставки энергоресурсов и ракеты.





Очевидно, что акцент на дружелюбии и планах адресован не только Зеленскому, но и Путину. Российское правительство склонно обесценивать услуги Беларуси в сфере безопасности, транзита энергоресурсов и других видов транзита, торгового контроля и поддержку ею всех многосторонних союзов с Россией.





Все прежние заслуги считаются Кремлем оплаченными и от Беларуси требуются новые шаги для того, чтобы Россия вновь пообещала выполнить прежние обещания, в частности – создать общие рынки газа и нефти.





Маловероятно, что новые шаги Беларуси все-таки приведут к выполнению этих обещаний, даже если их удастся добиться – Россия вскоре перестанет нуждаться в белорусских транзитных маршрутах, соответственно, и остатков мотивации для обеспечения равенства условий на рынках газа и нефти.





Но в этом случае и Беларусь оказывается не связана обязательствами непривлечения в регион альтернативных поставщиков энергоресурсов. Так что симпатия Лукашенко к Зеленскому искренна не только в человеческом, но и в прагматическом измерении.





- Еще одним фрагментом, важным для понимания фона переговоров Лукашенко и Зеленского является ситуация с транзитом газа в ЕС в первые три месяца 2020 года. Как известно, к этому времени Россия не успеет достроить альтернативные украинскому газовые маршруты (Северный поток-2 и Турецкий поток).





До тех пор, пока надежда обойти Украину оставалась, российские условия по заключению контракта с Украиной на 2020 год были чрезвычайно жесткими, теперь с каждой неделей они смягчаются. Скоро Газпрому придется просить – он и так уже готов почти на любые условия и цены, но не на сроки – контракт предполагается максимально короткий, максимум год.





Но у Украины нет достаточной мотивации для заключения короткого контракта, она нуждается либо в длинном (три-пять лет), либо в компенсациях со стороны ЕС.





Ближе к новому году на Украину будут давить и Россия? и ЕС, пытаясь принудить ее к компромиссу и не дать Европе замерзнуть.









Встреча секретарей Советов безопасности Польши, Украины, Беларуси c экс-советником президента США по нацбезопаности, состоявшаяся накануне подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере, добавляет в эту мозаику еще один важный фрагмент.





Здесь США и Польша действуют в противовес интересам Германии по перетягиванию на себя функций хаба распределения российского газа в ЕС.