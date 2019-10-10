"Обыски в связи с судом, который неизвестные забросали краской перед 25 сентября, когда должен был состояться суд над Дмитрием Полиенко. Забрали технику", - сообщает в социальных сетях Марина Касинерова.





Напомним, на 25 сентября в Минском городском суде был назначен судебный процесс над активистом анархистского движения Дмитрием Полиенко. Однако утром на стене суда были замечены красные пятна краски, которые через некоторое время были закрашены.





Кстати, представителей анархистского движения из Столина, "обыскивают" не первый раз. Так, в мае прошлого года как минимум у трех анархистов и сторонников антиавторитарных взглядов прошли обыски и принудительные «беседы» с сотрудниками силами структур. Тогда была изъята техника и литература.



