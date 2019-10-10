МИД Беларуси выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии

«В Беларуси с глубокой озабоченностью следят за ростом напряженности на северо-востоке Сирии», – заявили в МИД и отметили важность того, чтобы все стороны «действовали в русле совместных договоренностей, достигнутых в рамках астанинского процесса и избегали действий, которые могут привести к эскалации ситуации».





«Призываем в экстренном порядке вернуться к диалогу в целях поиска политических способов урегулирования кризиса при уважении территориальной целостности Сирии, которая является неотъемлемым фактором для поступательного восстановления и развития страны, – говорится в заявлении.









Накануне Турция начала военную операцию «Источник света» на востоке реки Евфрат на северо-востоке Сирии. В Анкаре заявили, что операция направлена против организаций, которые там считаются террористическими – РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС ( «Силы народной самообороны»). Также Эрдоган намерен бороться с «Исламским государством». После воздушных ударов началась наземная операция, в ходе которой, по данным СМИ, уже погибли 15 человек.



